"Dieci aule distrutte dall’alluvione". Il Veronelli lancia una raccolta fondi

Danni per decine di migliaia di euro e offerta formativa ridotta, a Crespellano, nella succursale dell’istituto alberghiero Veronelli dove a distanza di tre settimane dall’alluvione che ha colpito duramente tutto il bolognese un intero piano della scuola è ancora interdetta alle dieci classi dislocate nella sede di Valsamoggia.

"Un metro e mezzo di fango ha distrutto in pochissimi minuti un intero piano della scuola, frequentata da più di 250 studenti distribuiti in 10 classi -racconta la dirigente scolastica Rosalba De Vito- sono stati seppelliti per sempre il laboratorio di informatica dedicato alla memoria della nostra studentessa Chiara Gualzetti, il laboratorio di scienze degli alimenti, acquistato con i fondi Pnrr e non ancora inaugurato, il magazzino, pieno di derrate alimentari. Arredi, apparecchiature tecnologiche innovative, decine di pc, notebook, microscopi, lim, tablet, banchi da lavoro, frigoriferi, congelatori, essiccatori, cappe, solo a titolo esemplificativo: decine di migliaia di euro spariti sotto la furia dell’acqua".

Un danno non ancora totalmente stimato che sta tra i 50 e i 100mila euro in valore e che limita in modo importante le attività di una scuola che rappresenta un presidio unico nella Valsamoggia, nato meno di 10 anni fa "per fornire una risposta concreta, in ottica di ampliamento dell’offerta formativa, garantendo un servizio alla comunità, promuovendo il benessere degli studenti di quel territorio" aggiunge la dirigente che segnala come anche la sede di Casalecchio, di cui sono noti i limiti strutturali, ha riportato anch’essa danni da infiltrazioni ormai croniche. Una situazione già nota alle autorità scolastiche e alla Città metropolitana che è stata analizzata dal consiglio di istituto che ha deliberato l’avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a genitori e partner e istituzioni per favorire donazioni esclusivamente destinate a porre rimedio a danni che si riflettono direttamente sulla possibilità formativa degli studenti. A questo scopo è stato attivato un conto corrente dedicato. "Abbiamo bisogno di aiuto, di avere alleati che stiano a fianco della nostra scuola che vive un momento di grande difficoltà" si legge nell’appello del consiglio di istituto.

Gabriele Mignardi