Dieci, cento, mille vetrine colorate. Soffia il vento che porta in Europa

Occhi puntati sul Dall’Ara. Oggi pomeriggio, alle 18, il big match con l’Inter prima in classifica, tre punti in palio importantissimi per la rincorsa verso l’Europa. Comunque vada, la sensazione è che il Bologna se la possa giocare alla pari, il che è sempre una bella sensazione per i tanti tifosi che seguivano la squadra rossoblù anche sugli accidentati campi di serie C. Ma questo è il passato, visto che oggi la dimensione del Bologna è quella europea.

E per bissare la qualificazione in un torneo internazionale, sono sempre di più i commercianti che hanno aderito a ‘Fino alla fine, Forza Bologna, l’iniziativa di Ascom-Confcommercio che punta a colorare di rossoblù le vetrine di centinaia di negozi, in centro storico e periferia.

Vetrine come quelle della celebre Ottica Garagnani 1926 di via Montegrappa, a pochi passi da piazza Maggiore, a Bologna. "È il secondo anno che aderiamo all’inizitiva – spiega Giulia, socia di Andrea Garagnani -, l’anno scorso abbiamo partecipato anche alla premiazione, è stato un momento molto bello". In vetrina, campeggiano pezzi di storia rossoblù: "La sciarpa che c’è ora, è quella di un cliente, un pezzo da collezione, a cui abbiamo aggiunto occhiali con montature in tinta – continua Giulia -. Ma cambieremo cimelio, non stiamo mai fermi". Ciò che ha convinto Giulia è l’obiettivo del lancio di Ascom-Confcommercio, "ovvero la possibilità di rinsaldare il legame tra la città e noi commercianti. Cosa posso aggiungere, se non Forza Bologna, sempre!".

Dal centro alla periferia. Roberto Rubbini, dell’omonimo panificio di via dello Sport 8, a Calderara di Reno, ha una peculiarità: "Sono diventato tifoso del Bologna negli ultimi anni, lo ammetto. Prima tenevo l’Inter". Cosa l’ha convinta? "La società. Joey Saputo è una persona seria, a differenza di tanti altri. Ho visto una crescita continua della s squadra. Il Bologna è partito dalle basi, ha fatto acquisti mirati con giocatori giovani e futuribili", considera Rubbini. Che, di solito, è in laboratorio. "Le richieste di biscotti e torte rossoblù (come quella che vedete nella foto, ndr) o comunque collegati al Bologna sono cresciute molto negli ultimi due anni. E adesso affrontiamo l’Inter al Dall’Ara e poi, chissà, anche in finale di Coppa Italia”. Beh, per lei sarà un bel dilemma. Ha già deciso per chi tifare? “Bologna, Bologna _ risponde Rubbini, senza esitazione -. Ormai la mia squadra del cuore è rossoblù".

a. bo.