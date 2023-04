Dieci Colli 2023 a Bologna, puntine sulle strade della Val di Zena: la denuncia di Cassani

Bologna, 30 aprile 2023 – E’ successo ancora, in occasione di una manifestazione ciclistica. In Val di Zena sono state disseminate puntine lungo il percorso della Granfondo 'Dieci Colli’ classica del ciclismo amatoriale bolognese con 700 partecipanti, organizzata dal Circolo Giuseppe Dozza Tper.

Davide Cassani, ex ct azzurro della nazionale italiana di ciclismo. Ha partecipato alla Dieci Colli 2023

A segnalarlo in un post sui suoi profili social, su cui ha caricato anche un video, è Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile di ciclismo tra i partecipanti della corsa.

"Sulla salita di Quinzano - scrive - vedo Simone Velasco (corridore professionista, ndr) fermo sul ciglio della strada. Foratura. Dopo qualche minuto mi passa a doppia velocità ma in cima lo ritrovo fermo a causa di una seconda gomma bucata. E come lui tanti altri partecipanti. È la seconda volta - aggiunge - che in Val di Zena vengono gettare le puntine e l'autore di questo gesto, forse non sa che così facendo ha messo a repentaglio l'incolumità di centinaia di persone. Che tristezza…».

La 'Dieci Colli’, giunta alla 37esima edizione ha incoronato Federico Pozzetto, primo nella competizione maschile e Giulia Medri vincitrice in quella femminile nella Granfondo lunga 146 chilometri .

La gara ha visto andare in scena, oltre alla Granfondo anche la Mediofondo da 104 chilometri in cui hanno primeggiato, Cinmaya Ferrara tra gli uomini e Cinzia Maraldi tra le donne.