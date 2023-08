Dieci giorni all’Osteria dei tigli per sostenere la parrocchia

Apre venerdì prossimo a Bazzano la ben nota Osteria dei tigli: dieci giorni, fino al 3 settembre, di gastronomia, divertimento, mostre mercato, arte e intrattenimento che si svolge all’ombra degli alberi del parco che sta tra la Rocca dei Bentivoglio e la canonica della chiesa di santo Stefano.

Iniziativa della parrocchia che riprende dopo gli anni del covid e che offre un’occasione di festa e di incontro per i residenti nel capoluogo di Valsamoggia. E che con i proventi sostiene le attività pastorali e sociali della comunità impegnata in tanti fronti e nella cura dell’antica chiesa parrocchiale, dell’oratorio in piazza e del santuario di Santa Maria delle grazie o anche noto come della Sabbionara. Da segnalare la mostra-mercato allestita nelle sale parrocchiali con esposizione di dipinti, litografie, disegni di pittori emiliano-romagnoli dei primi del Novecento. Si tratta di opere di pregio donate da una famiglia bazzanese e offerte per la vita della chiesa locale. In un’altra sala una pesca d’estate che promette una buona possibilità di estrarre premi per bambini e genitori.

Nel menù dello stand gastronomico tradizione con crescentine e tigelle ma anche altri piatti. Curiose e originali le creazioni vegetali esposte nella mostra ‘Coltivare’: terrarium d’autore con composizioni di piante e fiori di piccole dimensioni inserite in contenitori di vetro. Opere donate da Maurizio Toraldo, presidente del Bonsai Bologna club e dall’associazione Terrarium d’autore.

g. m.