Dieci milioni di passeggeri. Grande festa al Marconi

L’aeroporto ha raggiunto il record di 10 milioni di passeggeri in un anno. Per festeggiare sono stati regalati alla decimilionesima viaggiatrice atterrata al Marconi due biglietti per Dubai, offerti da Emirates. La sorpresa è toccata a Gabriella Affini, bolognese, in arrivo da Osaka, accolta dal presidente Enrico Postacchini, dall’ad Nazareno Ventola e dal direttore business aviation Antonello Bonolis, assieme a Flavio Ghiringhelli (Emirates). "Grande risultato", dice Postacchini, mentre Ventola aggiunge: "Ringrazio i lavoratori e i passeggeri, che con qualche difficoltà per i cantieri nello scalo hanno scelto il Marconi".