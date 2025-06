Dieci milioni per rifare il ponte di Vigorso

Assegnati quasi 10 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione del ponte di Vigorso, a Budrio. Questo stabilisce l’ordinanza 45 del commissario Fabrizio Curcio. Si tratta di tutte le risorse richieste dall’amministrazione (esattamente la somma è di 9.753.424,79 euro). "Arriviamo preparati – commenta la sindaca Debora Badiali –, infatti in questi mesi abbiamo lavorato sulla progettazione, così da poter andare già ora in Conferenza dei servizi. Come avevamo richiesto al Commissario questa primavera, l’ordinanza 45 ci consente di procedere in autonomia con quest’opera, senza farla seguire da Sogesid (controllata del governo che, al pari di altre, segue interventi alluvione per i vari Comuni) al fine di avere il completo controllo su tempi e passaggi e procedere in due step".

Ecco quindi, come sarà l’opera: "Prima la demolizione, poi la ricostruzione del ponte, che avrà anche la parte pedonale e ciclabile – continua Badiali –. Questa ordinanza definisce anche le risorse per il Ponte della Motta: 37 milioni alla Città Metropolitana, ente proprietario della strada e dell’infrastruttura, che ci comunica che è in corso la commissione di gara per la progettazione".

Badiali, poi, aggiunge: "Facciamo il punto sulle risorse ottenute in precedenza, ovvero le ordinanze di settembre 2024: 10 milioni per la viabilità (Sogesid ha terminato la gara per accordo quadro e ora sono in corso le verifiche progetto), 3 milioni per fossi e scoli, per cui è stata attivata una convenzione con Bonifica Renana che ha già aggiudicato la gara per fare gli interventi". E proprio in merito a quest’ultimi partiranno nei prossimi giorni i cantieri per il ripristino della funzionalità scolante dei fossi laterali di alcune strade comunali e quello della sezione idraulica del Canale Fossano: tale reticolo infatti è stato danneggiato dagli eventi alluvionali 2023 e 2024.

Obiettivo dei lavori è il recupero della completa capacità di sgrondo dei fossi lungo le vie Lumachina, Frabona, Rondanina, Larghe di Vedrana, Budella, Donzone e Spino Bianco, Canalazzo e Ponti, le aree comprese tra gli scoli Fossano e Centonara e tra gli scoli Fossano e Riola rispettivamente a sud e a nord dell’abitato di Prunaro, e lo scolo Fossano in corrispondenza del ponte-canale sullo scolo Marza. Si tratta di scoli e fossi non ricompresi nel reticolo di bonifica; infatti, solo sul Fossano e Riola la Bonifica Renana esercita la manutenzione ordinaria, in virtù di precedenti accordi con il Comune. Per il ripristino di questi scoli, il Comune ha deciso di affidarsi alla Bonifica Renana, vista la specifica conoscenza territoriale e l’esperienza diretta dimostrata in questo tipo di cantieri.

Zoe Pederzini