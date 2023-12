Dieci Piccoli indiani per il Bologna

Gennasi

IL GIALLO

Perché fischiare al centesimo e non qualche minuto prima, o magari dopo? Dove finiscono i Doveri e iniziano i diritti di un arbitro di calcio? Come si può sancire che i rossoblù perdevano tempo apposta? Il fetido boccone di Lecce resta sullo stomaco. A rigore, Agatha Christie dovrebbe riscrivere Dieci Piccoli indiani.

PROFONDA ROSSA

La straordinaria stagione della Ducati verrà celebrata venerdì 15 all’Unipol Arena, a ingresso gratuito ma su prenotazione. Tre titoli mondiali portati a Borgo Panigale da Francesco Bagnaia, Alvaro Bautista e Nicolò Bulega. Da stropicciarsi gli occhi. Pecco di superbia? MOVIDA

Una decina di commercianti di piazza Aldrovandi si sono coalizzati in comitato "per una rigenerazione urbana vera". L’ha presa particolarmente bene Giuseppe Sisti, lo storico e irriducibile leader dei cittadini (insonni) che abitano in via Petroni e dintorni. "Questi baristi fanno quello che vogliono - ha dichiarato -. Si parla perfino di apertura 24 ore su 24. Ma stiamo scherzando? I residenti non hanno avuto contatti né con il comitato né con l’Ascom". E siamo solo all’aperitivo… RIDER

In città trentacinque ciclofattorini rischiano il posto a causa della chiusura della piattaforma di food delivery MyMenu. Hai voluto la bicicletta? Ora scendi.

VAI LEONARDO

Dopo tre anni di lavori (e notevoli disagi), costati ventun milioni di euro, giovedì 21 sarà ufficialmente riaperto alla circolazione il ponte che scavalca il Reno a Sasso Marconi. Veni, vidi, Vinci. GIULIA SARTI

L’ingresso dell’ex deputata grillina nello staff di Lepore, nel delicato ruolo di delegata alla legalità e alla lotta alle mafie, ha provocato sarcastiche proteste a destra e preoccupati maldipancia a sinistra. Né largo né giusto, come piacerebbe al sindaco. Questo è un campo minato.