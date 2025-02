Dieci truffe sventate: "Anziani più preparati"

Dieci truffe andate in fumo in una settimana, sventate dalle stesse vittime. Un dato positivo, che dimostra come, "malgrado i truffatori aggiornino continuamente le loro tecniche, la sensibilizzazione e le campagne di informazione stanno dando risultati", spiega il tenente colonnello Ivan Riccio, comandante del Reparto operativo dei carabinieri. Nello specifico, in questi giorni, tra Bologna e provincia sono state sventate dieci truffe ai danni di cittadini di età compresa tra i 66 e gli 86 anni. Imbrogli sofisticati e insidiosi che i criminali hanno inventato per carpire la fiducia delle vittime, convincendole che la storia che stanno raccontando (incidente stradale, intervento chirurgico, problema col conto corrente) è reale. In questo modo, nei giorni scorsi ai carabinieri della stazione Navile è arrivata la segnalazione da parte di una signora di 86 anni che raccontava di aver ricevuto una telefonata da parte della figlia, che le chiedeva 15mila euro per evitare ripercussioni penali per aver causato un incidente. La donna aveva appena riattaccato e stava cercando di capire, quando è rientrata la figlia vera, in perfetta salute e libera, che le ha spiegato che si trattava solo di un tentativo di truffa.

Per innovarsi, a fronte dei numerosi tentativi di raggiro andati a vuoto, i criminali hanno iniziato a usare anche lo ‘Spoofing’ telefonico: un metodo per mascherare le chiamate, così che appaiano a chi le riceve come provenienti, ad esempio, da numeri di caserme o commissariati. Con questa tecnica l’altra mattina a Imola è stata tentata la truffa ai danni di un settantenne: sul suo telefono era apparso il numero di un ufficio dell’Arma. La vittima, però, era preparata e, come raccomandato dai carabinieri ’veri’ ha subito interrotto la chiamata.

"Questi segnali – prosegue il comandante Riccio – ci fanno ben sperare: stiamo portando avanti con costanza le nostre campagne informative, non solo nei centri di aggregazione, ma anche in parrocchie e centri commerciali. La sensibilizzazione è fondamentale, anche perché il fenomeno delle truffe certo non è in recessione e chi le mette in atto cerca di affinare sempre di più le proprie tecniche per mostrare la propria ‘attendibilità’ e carpire la fiducia delle vittime. Che però, come dimostrano gli ultimi casi, grazie all’informazione possono essere in grado di difendersi".