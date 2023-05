Dieci viaggi intorno al mondo con ’Professione reporter’

Con ’Professione reporter’ si apre una serie di incontri multimediali che attraversano le tribù più sconosciute e i loro riti segreti. Un viaggio lungo dieci serate che si snodano nei luoghi dell’Appennino, in cui due esperti fotogiornalisti, Iago Corazza e Greta Ropa, svelano i restroscena del loro lavoro. Negli anni di attività, Corazza e Ropa hanno realizzato documentari, libri e monografie per ’National Geographic’, ’White Star’ e altri prestigiosi editori.

Il viaggio è iniziato ieri sera e proseguirà ogni martedì e giovedì del mese, alle 21, fino al primo giugno. Domani alla Rocchetta Mattei di Grizzana Morandi l’incontro è dedicato alle immagini del reportage ’India Ancestrale, viaggio tra gli adivasi e le tribù più isolate dell’India’ (solo su prenotazione: 3454725895). ’Luci ed ombre del sol levante’ è il titolo della serata di martedì prossimo alla biblioteca comunale Paolo Guidotti di Vergato. Si atterra in ’Romania, un gioiello sconosciuto nel cuore dell’Europa’ l’11 maggio a Villa Mingarelli di Grizzana Morandi. Continuando, il 16 maggio sempre alla biblioteca Guidotti di Vergato, con ’Una linea rosso sangue, tradizioni e riti di sangue dell’Etiopia e del Sudan’. L’appuntamento, il 18 maggio, è alla Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto con ’Invisible China, viaggio tra minoranze etniche e tradizioni millenarie’. La Sala dell’ex Cottolengo di Gaggio Montano ospita, il 23 maggio, ’People at work, l’arte di vivere e sopravvivere’. E sempre alla Casa della Cultura e della Memoria di Marzabotto il 25 maggio: ’Gli ultimi uomini, viaggio tra le tribù della Nuova Guinea’. Il 30 maggio si vola in ’Yemen, l’ultimo reportage’ (Vado, via Val di setta 54), per concludere con ’Isole ed etnie sconosciute dell’Oceano Pacifico’ (Sala dell’ex Cottolengo di Gaggio Montano).