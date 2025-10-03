Diecimila in corteo per Gaza . Devastata la zona della stazione. Guerriglia, sospesi i treni

e Nicoletta TemperaLa stazione doveva essere presa. A qualunque costo. La mattina, i ragazzini delle superiori ci hanno provato lanciando uova marce, fumogeni, bottiglie. E tutto si è infranto contro le porte, sbarrate, protette solo da un manipolo di coraggiosi: dieci carabinieri, quattro agenti della Polfer e personale Digos. La sera, i contestatori di professione dei collettivi e degli anarchici hanno provato di nuovo l’assalto, questa volta in ottomila, inizialmente respinti dalla polizia che ha usato lacrimogeni e i manganelli. Lì, la guerriglia si è prolungata fino a notte, per oltre tre ore, e costringendo anche Trenitalia a interrompere la circolazione dei treni nel nodo bolognese (eccezion fatta per l’Alta Velocità).

Il peggio è arrivato in serata. Prima collettivi e anarchici, alcune centinaia, sono entrati all’interno del fast food Kfc adiacente la stazione per accedere nell’area dei binari, ma sono stati respinti. Il locale è stato devastato. Le porte dell’ingresso della farmacia vicina sono state divelte, così come semafori, bidoni, cartelli stradali, danneggiate biciclette e monopattini a noleggio, usati come barriere stradali, si legge nel report della Questura, che riporta anche di un attacco al piazzale Est. Agli agenti è stato tirato di tutto, sassi, fumogeni, cestini dell’immondizia, pietre e materiale ricavato dai cantieri del tram, a cielo aperto. Sui muri scritte contro la Meloni e il governo. Ma non era ancora finita: nella notte, a prendere la testa della frangia violenta, sono stati una trentina di ’maranza’, che hanno messo a ferro e fuoco tutta l’area davanti alla stazione, partendo dal Pincio e da viale Pietramellara, mentre anarchici e collettivi si disperdevano in Montagnola e in autostazione. Devastazione totale: un tratto del cantiere del tram in via Indipendenza è stato distrutto, dall’incrocio con viale Pietramellara al portico. È stato dato fuoco al tendone della Festa del libro in Piazza XX settembre, dove anche un cassonetto dell’immondizia bruciava. Tensione anche in via delle Moline: gli antagonisti hanno gettato bottiglie contro il Reparto mobile, che ha risposto con i lacrimogeni.

Ma riavvolgiamo il nastro. La giornata di contestazione è iniziata presto: già alle 7, in buona parte delle scuole, era stato un tripudio di cassonetti ribaltati, catene più o meno grosse ai cancelli, bandiere palestinesi sventolanti, fumogeni, slogan e reel postati. ‘Bloccano la Flotillia, blocchiamo tutto’. Un’unica voce, dal liceo Copernico al Laura Bassi (via Broccaindosso), dal liceo Righi e all’Iis Majorana di San Lazzaro. Al Fermi, dove hanno debuttato le catene al cancello, gli studenti si hanno invaso via Mazzini, al Minghetti ’picchettato’ di nuovo il portone di via Nazario Sauro. Una volta arrivati sui viali, gli studenti si sono riuniti in un unico corteo, rallentando e bloccando per ore il traffico. Ma il ’pallino’ dei manifestanti, ieri, era la stazione, presidiata da una sola squadra del Battaglione dei carabinieri, oltre al personale dell’Esercito e agli agenti Polfer in servizio. Verso mezzogiorno, 1.500 studenti medi e universitari che hanno tentato la prima incursione sui binari, ma sono stati respinti.

L’assaggio di una giornata di tensione inarrestabile. In serata, infatti, 8.000 persone, con alla testa Usb, Potere al Popolo, Cambiare Rotta, Osa, Labas e Cua, ci hanno riprovato. Ma si sono infranti sui Reparti schierati. E quando, partiti da piazza Maggiore, i manifestanti (fra cui gli anarchici) hanno puntato di nuovo a piazza Medaglie d’Oro, hanno trovato la polizia ad attenderli: in 400 hanno tentato di sfondare lo sbarramento, respinti dagli agenti che hanno sparato i lacrimogeni. I manifestanti si sono allora dileguati, convergendo verso piazza XX Settembre e via Carracci, per cercare di entrare all’Alta Velocità, dove si sono verificati altri scontri. Un delirio di esplosioni, tra bombe carta e fumogeni, a cui le forze dell’ordine hanno risposto con manganellate e lacrimogeni. Un caos, con petardi buttati oltre il ponte sui binari. Poi, un nuovo attacco di fronte alla stazione. E, infine, sono arrivati i maranza, portando avanti fino a notte una guerriglia che usa come scusa la vicinanza alla Palestina e alla Flotilla, ma è solo violenza insensata.