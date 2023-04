Dietro al bancone si cercano macellai

Come ogni mercoledì ritorna il Trovalavoro, la pagina del Carlino per consentire un dialogo tra chi cerca un’occupazione e chi, invece, è alla ricerca di personale. Dove, oltre agli annunci, saranno presenti anche alcuni consigli per affrontare al meglio la ricerca di un’occupazione. Tra gli annunci, non manca anche l’appello delle imprese di Federcarni Confcommercio Ascom Bologna, che cercano infatti dipendenti da inserire all’interno delle proprie imprese. Macellai con esperienza o apprendisti, addetti al banco salumeria o gastronomia sono le principali figure richieste dalle attività iscritte alla federazione dei macellai di Bologna e provincia. La persona ricercata, quindi, verrà impiegata nella lavorazione della carne, per cui si chiede una certa esperienza o volontà a seguire un periodo di formazione per il ruolo da ricoprire. Sono ricercate figure anche per la gestione del banco salumi e gastronomia o da inserire all’interno di un minimarket, per cui si richiede una buona predisposizione a lavorare a contatto con i clienti. Inoltre, si valutano anche singole proposte di persone interessate a rilevare l’attività di chi vuole cedere la propria macelleria. Per tutti questi ruoli le aziende associate valutano curriculum di persone già con esperienza, ma anche giovani apprendisti da formare. È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici smisteranno tutti i curricula ricevuti alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie attività, che svolgeranno singolarmente un lavoro di selezione.