Dietro le quinte. Chiamate e interventi. Gli angeli del Capodanno all’opera tutta la notte

Gli angeli del Capodanno al lavoro per tutta la notte per vigilare, soccorrere, aiutare: come ogni anno, gli operatori delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale del 118 non si sono fermati un attimo nelle ore cruciali di San Silvestro, rispondendo al telefono e intervendo laddove ce n’era bisogno.

E i momenti di grande lavoro e impegno diventano anche un’occasione per trascorrere qualche ora insieme, come nel caso dei vigili del fuoco: era presente, per qualcuno, anche la famiglia. E allora si mangia qualcosa lì, insieme, si chiacchiera, ci si scambia gli auguri. Per tutta la notte gli operatori sono stati impegnati a rispondere alle tante chiamate e richieste di intervento.

E c’è una novità: questa è stato la prima notte di Capodanno per gli operatori del Nue, numero unico di emergenza europeo, il 112: hanno operato da un ufficio che ha base sempre nel 118. Il 112 è il numero per i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell’Unione Europea. Si può chiamare per richiedere urgentemente un intervento di forze di polizia, vigili del fuoco, assistenza sanitaria, assistenza in mare. L’operatore del 112 inoltra la chiamata alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza. Si può chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha Sim, è bloccato o non si ha credito telefonico.

red. cro.