Dietro le quinte dell’innovazione. Ima apre le porte agli studenti

L’Ima apre le porte agli studenti per un evento esclusivo dedicato all’innovazione tecnologica. In occasione della giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile di ogni anno (anniversario della nascita di Leonardo da Vinci) il comitato Leonardo torna con la seconda edizione di Fabbriche Aperte, iniziativa volta a sottolineare l’importanza dell’eccellenza delle imprese italiane. Ima, una delle aziende socie del comitato Leonardo che hanno aderito all’iniziativa, apre le porte agli studenti per un evento esclusivo dedicato all’innovazione tecnologica, alla ricerca e allo sviluppo nel settore dell’automazione industriale. L’evento ’Ima backstage: dietro le quinte dell’innovazione, dove meccanica e automazione garantiscono il futuro’ ha avuto luogo nella sede Ima a Cà Bianca. Un viaggio dietro le quinte per scoprire come meccanica e automazione si integrano per realizzare soluzioni d’avanguardia, con un focus sulle macchine automatiche per l’industria farmaceutica e, in particolare, per il processo di liquidi e polveri in ambiente asettico. Seguirà un momento di factory tour in uno stabilimento del Gruppo per avvicinare gli studenti alla tecnologia delle macchine progettate e prodotte da Ima.