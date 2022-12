"Dietrofront del sindaco sul laboratorio"

Da che parte sta davvero il sindaco di Pianoro Franca Filippini in merito al laboratorio analisi dell’ospedale Simiani di Loiano? Se lo chiedono i consiglieri di opposizione della lista Pianoro Civica, Luca Vecchiettini, Pierluigi Rocca e Giulia Tovoli, dopo che in consiglio comunale si sono visti bocciare una mozione all’ordine del giorno che chiedeva maggiore tutela ai lavoratori del Simiani.

"Noi riteniamo, come detto in consiglio, assolutamente non condivisibili le affermazioni della vicepresidente del Ctssm (Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana) Erika Ferranti, la quale parla di potenziamento e di miglioramento del servizio per i cittadini, sostenendo di fatto una posizione totalmente contraria rispetto a quanto evidenziato dai sindaci e abbiamo espresso grave preoccupazione per il futuro dell’ospedale di Loiano e la netta contrarietà alla chiusura del laboratorio di analisi – dichiarano i consiglieri –. Abbiamo appoggiato con fierezza quanto ripetuto più volte dal nostro sindaco Franca Filippini, anche rappresentante del distretto Savena Idice in Ctssm, quando si disse in disaccordo e preoccupata per la chiusura del laboratorio analisi". Pianoro Civica, poi, prosegue: "Alla luce di questo abbiamo presentato all’ordine del giorno una mozione in cui chiedevamo che il sindaco Filippini si impegnasse a intraprendere ogni azione, sforzo e pressione presso le sedi competenti affinché si possa evitare la chiusura del laboratorio di analisi all’interno dell’ospedale di Loiano. La maggioranza ci ha bocciato la mozione e il primo cittadino si è detto improvvisamente a favore delle scelte fatte dall’Azienda Usl".

A rispondere è il sindaco Filippini: "Non rinnego assolutamente quanto detto in merito al laboratorio analisi e non rinnego neanche l’aver firmato la lettera insieme agli altri sindaco del distretto in cui chiedevamo all’Asl spiegazioni. Non sono, però, neanche un tecnico e nell’ordine del giorno della minoranza si parlava della chiusura dell’ospedale e non solo del laboratorio analisi. Abbiamo fatto un contro ordine del giorno per andare più nel dettaglio".

Zoe Pederzini