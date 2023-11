Dietrofront su via della Repubblica: "Stop alla pedonalizzazione"

La pedonalizzazione di via Repubblica non si farà e non verrà inserita nei Piani per la Mobilità di San Lazzaro. È, dunque, ufficiale, dopo l’assemblea tenutasi in Comune ieri pomeriggio, come la vox populi, supportata da oltre 700 firme di residenti e commercianti, abbia avuto la meglio sulle idee dell’amministrazione.

A parlare con soddisfazione del traguardo raggiunto, dopo mesi di richieste e polemiche, è Lina Galati Rando, presidente locale Ascom Confcommercio: "Siamo soddisfatti che il sindaco abbia accolto le nostre richieste. Siamo soddisfatti anche sia dell’accoglimento della nostra storica richiesta di nuovi parcheggi interrati, recepita dall’amministrazione con l’impegno a verificare la fattibilità di due nuove aree di sosta a servizio del centro commerciale naturale sanlazzarese, sia del recepimento dell’istanza Ascom di non introdurre fasce orarie per il caricoscarico merci e lasciarlo quindi libero. Sull’istituzione di una Ztl in via Emilia, invece, è necessario che il confronto prosegua perché temiamo che una sperimentazione nelle sole domeniche possa comunque, in un futuro prossimo, trasformarsi in una misura vigente anche nei giorni feriali, che non sarebbe sostenibile per il Terziario sanlazzarese, soprattutto in una congiuntura difficile come quella attuale e destinata purtroppo a perdurare".

Dello stesso avviso il consigliere d’opposizione FdI Alessandro Sangiorgi: "Dopo le perplessità sollevate e le continue polemiche, la giunta fa marcia indietro su pedonalizzazione di via della Repubblica. Evidentemente le varie tappe del percorso partecipativo, di cui non è stata fatta adeguata pubblicità, come sempre abbiamo evidenziato, ha portato il risultato opposto per la giunta. Ben venga questo stop, che tutti auspicavamo, perché gli obiettivi che la Giunta si è proposta di attuare sarebbero rimasti parole vuote".

La prima cittadina Isabella Conti, a margine dell’incontro, ha specificato: "Siamo giunti ad alcune convergenze. Abbiamo specificato che la Ztl avverrà solo la domenica, in primis, con eventi che producano aggregazione positiva. Abbiamo stralciato la pedonalizzazione di via Repubblica e abbiamo introdotto nel Piano la possibilità di fare una manifestazione di interesse per la realizzazione eventuale di parcheggi interrati o nel parcheggio di via Torreggiani o nell’area 11 settembre. Si tratta di occasioni sempre positive in cui ci si confronta per trovare punti comuni".

Zoe Pederzini