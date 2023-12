Difesa del suolo, in campo i privati. Investimento da oltre 20 milioni

Un accordo quadro per la difesa del suolo nell’Appennino bolognese, che passa per la prevenzione del dissesto idrogeologico e la sicurezza idraulica nelle aree collinari e montane, è stato siglato dal Settore sicurezza territoriale e protezione civile distretto Reno dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e Protezione civile.

Accordo che prevede un investimento di oltre 20 milioni di euro, e per quattro anni un soggetto privato - identificato con un raggruppamento temporaneo di imprese - affiancherà l’Ufficio territoriale di Bologna per un’azione integrata e veloce, mirata a una migliore difesa del territorio e delle comunità. Un’azione che consentirà di ottimizzare tempi e costi, e soprattutto di fare affidamento su interventi con squadre operative 24 ore su 24 in caso di calamità o eventi improvvisi.

"Concludiamo così un percorso avviato a febbraio 2023 e che ha dotato tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia regionale di protezione civile di accordi quadro per velocizzare procedure e interventi di sicurezza territoriale - sottolinea la vicepresidente con delega alla Protezione civile, Irene Priolo - Uno strumento fondamentale per agire immediatamente, anche in emergenza. La complessa attività gestita dall’Agenzia costituisce un impegno rilevante che oggi deve tenere conto anche dei cambiamenti del clima e delle ultime emergenze che hanno profondamente interessato la nostra regione. Con questi accordi sarà più facile intervenire in modo rapido ed efficace per la salvaguardia del territorio e dei suoi cittadini".

L’attività di manutenzione del patrimonio infrastrutturale, inteso come il complesso di opere a carattere idraulico, geotecnico, stradale e impiantistico, prevede diverse attività che vanno dalla progettazione e realizzazione di interventi contro il dissesto idrogeologico alla gestione della funzionalità della rete idrografica, fino alla sicurezza e al presidio dei versanti dell’Appennino bolognese.

Attraverso una nota, la Regione fa sapere che quest’ultimo accordo concentra "l’attenzione sui lavori di natura idraulica, strutturale e geotecnica nella collina e montagna bolognese - si legge - che presenta alvei fluviali incisi, versanti in dissesto e abitati da consolidare. Lo scorso anno l’Agenzia aveva invece realizzato un accordo quadro relativo a lavori e servizi che interessano il macro-ambito della pianura bolognese, per un investimento di 100 milioni di euro che ha permesso, a seguito dell’emergenza di maggio che ha colpito il territorio, di siglare oltre 60 contratti senza dover fare prima le relative gare con relativa accelerazione di tutte le procedure". L’accordo quadro appena siglato è quindi una nuova buona notizia per tutto l’Appennino bolognese, colpito duramente nel corso degli anni da calamità che lo hanno reso fragile in più punti, causando spesso frane e smottamenti.