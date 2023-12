"Diffamò Signorelli": il pm chiede un anno

Il pm Antonello Gustapane ha chiesto una pena di un anno e mille euro di multa per Vincenzo Vinciguerra, ex esponente di Ordine nuovo e Avanguardia nazionale, denunciato per diffamazione dalla figlia di Paolo Signorelli, ex Msi e tra i massimi esponenti di Ordine nuovo e Fronte sociale nazionale, morto nel 2010. La quale accusò Vinciguerra – ieri collegato dal carcere in cui sta da oltre 40 anni per la strage di Peteano – di avere offeso la memoria del padre durante la sua testimonianza al processo "ai mandanti" della strage del 2 agosto. Alla domanda della Corte sui rapporti di Valerio Fioravanti con i Servizi, Vinciguerra infatti rispose: "A me bastava sapere che li avesse con Paolo Signorelli i rapporti, e li aveva". Ieri l’imputato si è difeso: "La collaborazione di Signorelli con i servizi segreti è stata appurata per via giudiziaria, se non lo hanno diffamato i giudici di Bologna come posso averlo diffamato io?". Ma per la Procura Signorelli non avrebbe avuto alcun rapporto con i Servizi e le dichiarazioni di Vinciguerra sarebbero state mere supposizioni. L’avvocato di parte civile, Gabriele Bordoni, ha sottolineato che un’eventuale multa comminata a Vinciguerra sarà devoluta all’Associazione per la giustizia e il diritto Enzo Tortora onlus. Il legale di Vinciguerra, Paolo Carrino, ha chiesto l’assoluzione; sentenza a gennaio.