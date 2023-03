Differenziata: consegna dei nuovi bidoni

L’amministrazione comunale di Galliera informa che è iniziata la consegna dei nuovi bidoni per la raccolta differenziata nella frazione di San Vincenzo.

La consegna avverrà casa per casa, come indicato nella lettera ricevuta dai residenti.

Gli operatori comunali saranno dotati e identificati da un tesserino di riconoscimento e non chiederanno di entrare in casa.

Qualora non ci fosse nessuno a casa verrà rilasciato un tagliandino e sarà possibile ritirare il kit presso la ex biblioteca in via Alighieri 3B a San Vincenzo di Galliera dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19: giovedì 30 e venerdì 31 marzo, sabato 1 e lunedì 3 aprile.

Lo stesso discorso vale anche per tutti gli abitanti delle altre frazioni comunali ovvero Galliera Antica e San Venanzio.