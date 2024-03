Dighero:: "Il mio ’Avaro’ ha profondità"

È un Avaro dai contorni temporali sfumati, che usa lo smartphone ma indossa abiti anni Settanta, quello che andrà in scena al Duse da stasera a domenica (alle 21, domenica alle 16). Perché se oggi viviamo in un mondo in cui vige l’imperativo di far circolare il denaro, inseguendo una crescita economica infinita, l’Avaro, ossessionato dall’idea di non spendere, diventa una figura sovversiva e rivoluzionaria. La regia è di Luigi Saravo, l’adattamento del testo di Molière di Letizia Russo. A vestire i panni tragicomici di Arpagone è Ugo Dighero, mentre Mariangeles Torres è impegnata in un doppio ruolo, Frosina e Saetta, ovvero i due personaggi che scatenano il gioco degli equivoci, fino al ribaltamento di tutte le carte in tavola. Dighero, con una lunga esperienza a teatro e conosciuto dal grande pubblico per i ruoli cinematografici in film come Criminali si diventa e Quore, e televisivi, da Blanca a Ris, per la prima volta si confronta con un grande classico.

Dighero, l’avarizia diventa quasi un pregio?

"Rimane un difettaccio terribile. Ma l’avaro è anche colui che risparmia e ricicla. Oggi i valori si invertono e nello spettacolo c’è una riflessione sul neoliberismo e su dove ci porti il consumismo sfrenato".

In che modo è stata riadattata la pièce?

"La nuova traduzione dà allo spettacolo un ritmo contemporaneo, ma non abbiamo toccato il testo. Di solito si tende tende a rappresentarlo in modo macchiettistico. Invece l’Avaro di Sagravo è sinceramente innamorato di Marianna, una ragazza povera, e per questo tutta la sua attenzione verso il denaro e la convenienza viene capovolta. Siamo riusciti a dare profondità al personaggio, ha un rapporto di difficoltà con i figli, si innamora, è tenero, a volte ingenuo, si fa manipolare da Frosina, che se lo rigira come un calzino".

Amalia Apicella