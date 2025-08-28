Digiuno per Gaza, i sanitari dell’ospedale Maggiore: “Sul nostro cartellino il nome di una vittima”

Bologna, 28 agosto 2025 – Nel cortile di fronte all’ospedale Maggiore, sanitari da tutti i dipartimenti si sono dati il cambio per farsi immortalare con il cartello “Digiuno per Gaza”.

Insieme alle fotografie è stato indetto anche un digiuno che è durato dalle 12:30 alle 14 in solidarietà a tutti i colleghi che in questo momento si trovano in Palestina.

Le testimonianze

“Dobbiamo esprimere vicinanza verso tutti i lavoratori di Gaza che stanno morendo di fame e per le bombe – spiega Federico Semerano, dirigente del reparto di Anestesia e Rianimazione del Maggiore –. Oggi è il mio giorno libero ma sono qui con tutte le colleghe e i colleghi per digiunare, perché le persone non possono morire mentre lavorano. Il diritto internazionale dovrebbe proteggere gli operatori sanitari, oltre ai giornalisti e la popolazione inerme. Ma, come sappiamo, tutto ciò non si sta verificando”. Arrivano a piccoli gruppi, divisi per unità e durante la pausa pranzo per non creare disservizi nella struttura sanitaria, ma sono in molti. Tutti con il camice e tutti pronti a seguire l’iniziativa.

“Sono qui per testimoniare la solidarietà di tutti gli operatori sanitari del dipartimento di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso dell’ospedale – spiega il dirigente del reparto, Alessio Bertini –. Come esseri umani non possiamo rimanere in silenzio di fronte alle condizioni dei sanitari che si trovano in quelle zone e che stanno lavorando in situazioni drammatiche”.

Staffetta social

Non solo rinuncia al cibo, infatti, insieme al cartello “Digiuno per Gaza” circolano anche gli hashtag “DigiunoGaza” e “SanitariBologna”. Parole chiave che, una volta accorpate alle fotografie, faranno parte di una staffetta social che unirà gli ospedali di tutta Italia. “Siamo qui per ribadire, ancora una volta, che ciò che sta succedendo in Medio Oriente, si chiama genocidio – dice Marco di Maira, medico specializzando in Neuropsichiatria pediatrica –. Le azioni attuate dal governo israeliano, rappresentano delle azioni criminali. Con spirito di sacrificio digiuniamo per cercare di simboleggiare la fame e sofferenza che si prova a lavorare senza aver consumato nemmeno un pasto. In più, noi specializzandi di neurologia, abbiamo deciso di portare, al posto del nostro cartellino di riconoscimento, il nome di una vittima della guerra a Gaza”.

Circa 300 adesioni in città

Le adesioni in città all’iniziativa sono circa 300. Gli organizzatori parlano di una settantina al Policlinico Sant'Orsola, oltre un centinaio al Maggiore, una quarantina al Bellaria. Ma sit-in sono stati organizzati in quasi tutti i presidi ospedalieri dell'area metropolitana: Rizzoli, San Giovanni in Persiceto, Bentivoglio, San Lazzaro, Navile, Beroaldo, Mengoli e persino all'esterno della sede Ausl in via Gramsci.