Digiuno per Gaza, appello sul sito Ausl. È polemica: FdI interroga la Regione

L’appello degli operatori che aderiscono alla rete ’Sanitari per Gaza’ per l’adesione alla giornata nazionale di digiuno contro il genocidio a Gaza, programmata per dopodomani, è stata rilanciata dal sito ufficiale dell’Ausl e la polemica è scattata immediatamente: Fratelli d’Italia ha inoltrato un’interrogazione alla giunta regionale sulle motivazioni che hanno portato alla pubblicazione sul sito dell’Azienda Usl.

L’appello, pubblicato ieri, dei ’Sanitari per Gaza’ chiama alla mobilitazione al fine di esprimere solidarietà verso la popolazione di Gaza, duramente colpita dalla guerra e dalla crisi umanitaria in corso. Mobilitazione che si concretizza in una giornata di digiuno a livello nazionale. Nell’appello gli organizzatori precisano che "l’adesione all’iniziativa è volontaria e individuale. E chi intende aderire è invitato a fotografarsi con il cartello ’Digiuno contro il genocidio a Gaza’ , al di fuori dell’orario di lavoro e all’esterno della struttura sanitaria di appartenenza (preferibilmente al momento del pranzo). Le foto verranno condivise sui social in modo da amplificare il messaggio".

Viene poi indicato il link attraverso il quale si possono ottenere ulteriori informazioni sull’iniziativa o segnalare l’adesione in forma ufficiale. Ed è qui che gli operatori e le operatrici del servizio sanitario della rete #digiunogaza, dalla rete ’Sanitari per Gaza’ e dalla campagna Bds ’Teva? No grazie’ spiega le ragioni dell’iniziativa.

"Assistiamo da mesi con sgomento alle bombe, alle deportazioni, alle uccisioni di persone in fila per ottenere cibo, alla gravissima carestia e malnutrizione che sta subendo la popolazione di Gaza. All’arresto, alla tortura e all’uccisione di personale sanitario (secondo l’Oms almeno 1.400 sanitari uccisi. Dal 29 luglio – sottolineano – molti di noi hanno iniziato un digiuno a staffetta per sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica, unendosi così a tutte le associazioni e comunità che già chiedono pace e giustizia per la Palestina".

Le richieste dei sanitari sono tre: con tre richieste: al governo di sospendere accordi militari e fornitura di armi ad Israele e di chiedere con urgenza il cessate il fuoco e l’apertura di corridoi umanitari; alle Aziende, istituzioni sanitarie, ordini professionali, alle società scientifiche, alle università, ai centri di ricerca adottare una dichiarazione formale che riconosca il genocidio; ai medici, ai farmacisti, ai pazienti, alle Regioni, ai Comuni di boicottare Teva, azienda farmaceutica israeliana.

L’appello si trova anche sul sito del Sant’Orsola, quindi le direzioni generali di Ausl e Policlinico rispondono in modo congiunto: "La notizia è stata pubblicata condividendo la necessità di dare voce ad una nutrita componente di professionisti sanitari delle Aziende che si sono fatti portavoce di un sentito e profondo disagio etico e umano di fronte alle tragiche conseguenze del conflitto in corso che non risparmia neanche i luoghi di cura".