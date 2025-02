Digos, cambio al vertice: arriva Canaparo

Digos, cambio al vertice: Rita Fabretti sarà alla guida della Digos di Torino. Al suo posto, a Bologna, arriva Andrea Canaparo, da Trieste. Rita Fabretti è arrivata a Bologna a settembre dell’anno scorso.

"Qui mi sono trovata benissimo fin da subito – le parole di Fabretti, già ai saluti –, per me è stata una bellissima esperienza, ricca veramente di momenti di crescita. Una realtà, quella bolognese, che giudico molto interessante". Un’esperienza important anche sul piano umano, oltre che professionale: "A Bologna ho trovato un’ottima squadra, e parlo sia del mio ufficio sia della Questura, molto unita nel lavoro. Ho trovato un ambiente che cerca sempre di operare in un’ottica di miglioramento. Di questa città, ricorderò e mi porterò dietro il senso di squadra, emerso in ogni situazione, sempre, anche di fronte a questioni complesse che hanno richiesto un grande sforzo e un profondo impegno per tante ore di seguito".

Tra gli episodi più importanti vissuti nella sua permanenzabolognese, degni di nota sono "soprattutto gli eventi di ordine pubblico che abbiamo vissuto, e quando parlo di eccezionale lavoro di squadra intendo anche quello che si svolge nella fase organizzativa. Ma grazie all’unione del gruppo tutte le vicende, anche le più complesse, sono state affrontate nel modo adeguato". Sono stati mesi impegnativi, basti pensare che "per la prima volta abbiamo avuto il Bologna in Champions, ma l’organizzazione e la gestione hanno funzionato". Ora c’è Torino.

Capanaro invece era dirigente della Digos di Trieste (dove, curiosità, aveva preso il posto proprio di Rita Fabretti), in precedenza era stato vicedirigente della Digos alla Questura di Milano. Il cambio al vertice della Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (Digos) bolognese è in corso in questi giorni.

Chiara Gabrielli