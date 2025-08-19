"Dimenticato il diritto all’accessibilità"

Accessibilità dimenticata: Ozzano senza Peba né Pau. Questo quanto denunciato dai consiglieri di minoranza di SiAmo Ozzano Monia Vason e Gerardo Tranchitella. "Nel 2025, a Ozzano, l’accessibilità sembra ancora un diritto ’a discrezione’ – affermano gli esponenti dell’opposizione –: perché il Comune non ha mai predisposto né il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, né il Piano per l’Accessibilità Urbana? Strumenti previsti da precise normative. I diritti non sono facoltativi".

Vason e Tranchitella, poi, specificano: "A pochi chilometri di distanza, San Lazzaro ha appena approvato all’unanimità il proprio Peba. Sul nostro territorio si preferisce copiare il peggio: il rinvio eterno. Ma l’accessibilità non è un lusso. È un dovere. Quanto dovremo ancora aspettare perché Ozzano smetta di ignorare un diritto fondamentale come l’accessibilità? O si sta dalla parte di chi vuole costruire una città per tutti, oppure si sceglie l’immobilismo. E su questo, nessun alibi può bastare".

Immediata la risposta dell’assessore competente, Fabio Lanzarini, e del sindaco Luca Lelli: "Stupisce sempre come l’opposizione riesca a strumentalizzare alcuni temi, distorcendo la realtà. Oggi è il caso dei Piani Peba o Pau. Il Comune di Ozzano non ne è dotato, perché pur essendo previsti dalla legge, non vi è alcun obbligo di adozione. È però fondamentale sottolineare che tutti gli edifici pubblici sono pienamente accessibili, come previsto dalle normative vigenti. Questa amministrazione ha sempre operato nel pieno rispetto delle regole, sopratutto in materia di accessibilità e fruibilità. Un esempio concreto è la nuova scuola che stiamo per inaugurare, progettata con criteri inclusivi e attenzione alle esigenze di tutti. Risulta quindi paradossale che proprio chi ci accusa di ignorare diritti fondamentali abbia scelto di astenersi in votazioni cruciali, come quella relativa agli investimenti su strutture dedicate ai soggetti più fragili. Il riferimento è a Casa Frascaroli, che attraverso un investimento da 1,3 milioni di euro sarà trasformata in un plesso Erp, o all’astensione che sempre quell’opposizione ha avuto anche per la riqualificazione del nido Fresu".

"La scelta di adottare strumenti diversi non equivale a immobilismo – aggiungono Lelli e Lanzarini –. Al contrario, il nuovo Piano della Mobilità affronterà anche il tema delle barriere architettoniche negli spazi pubblici aperti, attraverso percorsi di consultazione e partecipazione: tra settembre e ottobre partiranno due percorsi di partecipazione, e per uno il Comune ha anche ottenuto dei fondi importanti. Non servono mozioni per spingere questa Giunta ad agire per il bene comune: lo stiamo già facendo, con coerenza, responsabilità e visione".

Zoe Pederzini