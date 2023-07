Dimenticato in macchina Cagnolino muore di caldo

Esce di casa, come tutti i giorni, per sbrigare alcune commissioni e carica in macchina il cagnolino. L’animale, però, viene dimenticato nel bagagliaio della vettura e muore, dopo ore di agonia. Questa terribile tragedia si è consumata tra le montagne dell’Appennino, nel comune di Grizzana Morandi dove, nonostante l’altitudine, le temperature degli ultimi giorni sono elevate e pericolose come in città. Era all’incirca l’ora di pranzo di pochi giorni fa quando una cittadina italiana, residente a Grizzana, di 58 anni, è uscita di casa per sbrigare alcune commissioni e andare a farsi la piega in un salone di parruccheria in un paese limitrofo.

La donna, uscendo di casa, ha deciso di portare con sé il cagnolino di circa sei anni, un piccolo Pincher, a pelo corto. Caricato l’animale nel baule dell’auto la 58enne si è diretta dal parrucchiere. Scesa dalla macchina, però, la donna ha dimenticato che l’animale era nel bagagliaio. Questa dimenticanza è durata a lungo, tanto che la donna è uscita dal salone, è salita in auto, ha sbrigato qualche altra commissione ed è tornata a casa, dove ha parcheggiato senza, comunque, ricordarsi dell’animale che, forse già esanime, non ha fatto alcun tipo di verso o guaito che potessero ricordare alla proprietaria della sua presenza in auto. Solo a quel punto, dopo almeno cinque ore, come ricostruito dalle forze dell’ordine, un passante ha notato, passando vicino al veicolo della donna, che nel bagagliaio c’era un cane, in evidente stato di disagio e scompenso fisico.

Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri di Grizzana Morandi e, con loro, un team di veterinari: è stato fatto di tutto per salvare l’animale, ma le troppe ore passate al caldo in macchina non gli hanno lasciato scampo ed è morto poco dopo l’allarme lanciato dai passanti. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la responsabilità della proprietaria, che ora rischia una denuncia penale.

Zoe Pederzini