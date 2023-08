Dimessi i cani di Kristof a Ozzano: la loro nuova famiglia li attende

Charlie e Rea, i cani del 67enne senzatetto investito e ucciso sulla via Nazionale a Pianoro sono stati dimessi dalla clinica veterinario di Ozzano. I due animali erano rimasti ferito nell’incidente che ha causato la morte del loro padrone. Ieri, dopo le dimissioni, sono stati consegnati ai nuovi padroni. Federica Naldi e il compagno erano molto emozionati di vedere i due quattro zampe che, da ora, entreranno a far parte della nuova famiglia composta da tanti altri cani, quasi tutti presi da canili e da gatti trovatelli. Molto commovente l’incontro tra i cani, inseparabili tra, e la nuovi famiglia. Presente anche il consigliere Luca d’Oristano (nella foto con i nuovi padroni) che dalla morte di Kristof Kubalak, si è messo a disposizione del Comune e della famiglia del senzatetto sia per le esequie, che per la raccolta fondi organizzata insieme ad alcuni commercianti. Una gara di solidarietà per i due animali che ha raggiunto più di cinquemila euro. Il meticcio Rea ha avuto necessità di essere operato perle ferite riportate nell’incidente.