Batte la testa durante una partita, dimesso il giocatore del Rugby Bologna

Bologna, 28 aprile 2025 – E’ stato dimesso oggi nel primo pomeriggio l’atleta del Bologna Rugby Club soccorso domenica dopo un incidente di gioco avvenuto durante la partita con il Guastalla. Il giovane aveva battuto violentemente la testa a seguito di un placcaggio, riportando un trauma cranico.

Il referto delle dimissioni redatto dai medici all’Ospedale Maggiore di Parma, dove il rugbista era arrivato in elisoccorso in codice rosso, parla di trauma cranico, ma conferma che non sono stati evidenziati né lesioni né problemi neurologici. Già nella serata di domenica dopo i primi positivi responsi (TAC negative), seguiti da una fase di osservazione, l’atleta era stato trasferito per qualche ora nel reparto di ‘Osservazione breve intensiva’ per gli accertamenti neurologici. Non avendo riscontrato problemi, i medici hanno maturato la decisione di dimettere il 20enne, che nei prossimi giorni dovrà riposare e restare monitorato.

In campo nell’immediato era stata applicata correttamente la ‘Hia’ (Head Injury Assessment): la procedura per valutare rapidamente e accuratamente le condizioni di un giocatore dopo un sospetto trauma alla testa con il protocollo ‘Riconosci e rimuovi’. L’incidente è avvenuto domenica intorno alle 17 al campo sportivo di via Sacco e Vanzetti a Guastalla (Reggio Emilia), durante l’incontro di campionato di Serie C tra il Rugby Guastalla e la squadra cadetta del Bologna Rugby Club. Il rugbista, nel placcare un avversario, ha sbattuto la testa, e ha da subito avuto vertigini e difficoltà di movimento. Immediato l’intervento del medico di campo e dei sanitari con il trasporto in ospedale.