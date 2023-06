Dimezzate le telecamere inattive "Ora in città sono solo il 17%"

"A Bologna la percentuale di telecamere non funzionanti è stata pressoché dimezzata". A dirlo, nel corso di un’udienza conoscitiva richiesta dal consigliere comunale di Fd’I Stefano Cavedagna, è la capo di Gabinetto Matilde Madrid. Illustrando le sue richieste, Cavedagna aveva infatti ricordato che qualche mese fa "quasi un terzo degli impianti di videosorveglianza risultava guasto, inattivo o comunque non funzionante, stando ai documenti forniti dall’amministrazione". Da allora, puntualizza Madrid, la situazione è migliorata. Si è deciso di potenziare la manutenzione e ora la percentuale di apparecchi ‘spenti’ si aggira intorno al 17%. Un’altra questione affrontata nel corso della seduta di commissione è quella relativa all’installazione di 60 nuove telecamere nelle zone del Caab, dello stadio e della Fiera grazie a un cofinanziamento del ministero dell’Interno. "Sono attualmente in corso – dice Madrid – le prime attività di cablaggio della fibra ottica nelle posizioni individuate nel progetto che abbiamo presentato al ministero e che è stato approvato".