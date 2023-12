Dimissioni nei vertici dell’Ausl di Bologna. Il direttore sanitario Lorenzo Roti se ne va

Dimissioni nei vertici dell’Azienda Usl di Bologna: Lorenzo Roti, il direttore sanitario, ha presentato le proprie dimissioni. Nel comunicato dell’Azienda viene sottolineato che le ragioni sono "meramente personali e famigliari" e che l’ultimo giorno di lavoro in via Castiglione sarà il 14 gennaio. Il direttore generale, Paolo Bordon, lo ringrazia per l’importante lavoro svolto dall’ottobre 2020, nonché per la sua professionalità e le competenze messe a servizio dell’Azienda a partire dalla seconda ondata Covid in diversi ambiti. Bordon ha poi designato il successore di Roti che sarà Andrea Longanesi, già direttore del Presidio unico dell’Ausl di Bologna e da tre anni direttore sanitario dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di Trieste.