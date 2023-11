Dimmi che animale sei. Dieci giovani in mostra

Dieci giovani bolognesi, Madalina, Muheddine, Samuele, Nicolò, Simohamed, Francesca, Fary, Cloe, Dorothy, Vega e Il Vray, diventano protagonisti da oggi al 7 gennaio di una mostra fotografica sulla giustizia sociale alla Collezione di Zoologia dell’Alma Mater in via Selmi 3. Ma cosa c’entrano i giovani con gli animali? Si chiederà qualcuno. Il fatto è che questo progetto pensato e promosso da Baumhaus e sostenuto dalla Fondazione Dr. Martens (esatto, quella dei mitici anfibi, che promuove progetti sulla giustizia sociale e ha chiesto alla cooperativa di proporre un’idea), titolo When I Grow Up, nasce con l’obiettivo di raccontare desideri e aspirazioni delle nuove generazioni, l’ingresso nella vita degli adulti e la resistenza alla predestinazione, tema fortissimo della contemporaneità. Dopo un’indagine condotta su giovani dai 15 e i 25 anni con Kilowatt, si è voluta sviluppare un’esposizione che mostra chi sono questi nuovi futuri adulti. Ecco la nascita di When I Grow Up: non siamo classificabili, dieci foto di ragazze e ragazzi cui è stato proposto di giocare con la metafora del daimon o animale guida, intermediario tra l’umano e il ‘mondo più che umano’, "tra chi siamo e chi vorremmo o potremmo essere" spiega Anna Romani di Baumhaus", "perché le diseguaglianze sociali in Italia sono ereditarie, come raccontano i dati Istat del 2023, da cui si evince che quasi un terzo degli adulti tra i 25 e i 49 anni a rischio povertà proviene da genitori che, adolescenti, versavano in una cattiva situazione finanziaria".

Quindi, parlando il linguaggio di una trilogia Fantasy molto amata, Queste oscure materie di Philip Pulman, dove il daimon è argomento forte, Baumhaus ha coinvolto i protagonisti chiedendo loro di scegliere un animale totem tra quelli della Collezione e facendoli fotografare da Jon Bronxl che ha scelto un’ambientazione dark. Aggirandosi tra le teche di serpenti, volpi, coccodrilli, tartarughe giganti, uccelli, lontre e scoiattoli, ecco dieci umani con storie individuali da ascoltare, nella trama delle diseguaglianze sociali, economiche e di potere.

Benedetta Cucci