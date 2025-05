Dimore storiche: domenica tra parchi, palazzi e collezioni nascoste

Puntuale torna l’appuntamento della Giornata nazionale delle Dimore storiche in programma domenica con aperture straordinarie. Ci sarà l’opportunità di ammirare gratis quattro dimore: Palazzo Boncompagni, Palazzo Fava Marescotti, Palazzo Bentivoglio a Bologna, e Villa Marana a Castenaso (nella foto). Quest’ultima residenza era del direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli, la cui prestigiosa collezione d’arte barocca, tra le più importanti in Italia, è eccezionalmente visitabile. "Questa Giornata – specifica Beatrice Fontaine, presidente delle Dimore storiche Emilia-Romagna – rappresenta un’occasione unica per la sua capacità di testimoniare l’impatto economico e sociale che i beni culturali privati possono generare sul territorio".

È importante sottolineare anche l’incessante impegno dei proprietari nella custodia del patrimonio che, preservando il bene, creano una fitta filiera di occupazione dei lavoratori. La Giornata dell’Adsi è organizzata in collaborazione anche con l’Associazione nazionale Case della Memoria che, nella nostra Area Metropolitana, aprirà le porte dell’Atelier Tulio Vietri. Nel centro storico in via del Monte 8, si trova Palazzo Boncompagni, dimora natale di Papa Gregorio XIII, inventore del calendario gregoriano. Il Palazzo costruito per iniziativa di Cristoforo Boncompagni, con facciata di impianto cinquecentesco, fu completato nel 1548 da Jacopo Barozzi, detto il Vignola. Le visite gratuite sono in programma alle ore 10 / 11 – 12, 15.30 / 16.30 / 17.30. Bellissimo è anche Palazzo Fava Marescotti, via del Cane 9, risalente alla seconda metà del ‘500. Fu costruito dai Fava, ricchi mercanti di tessuti, ed è riuscito a conservare l’omogeneità stilistica e strutturale, cosa molto rara nel’architettura locale felsinea. Dal 1958 è sede della Croce Rossa Italiana. Si potrà visitare liberamente il Palazzo dalle 10 alle 17.30, mentre le visite guidate saranno riservate a gruppi massimo 25 persone alle ore 10,30 e ore 11. Al pomeriggio ore 15 e ore 15.30. A Palazzo Bentivoglio, in via Belle Arti 8, alle 17 verrà presentato il libro ’Mio fratello Giorgio’ edito da Minerva in collaborazione con la Fondazione Morandi. Le visite guidate all’interno del Palazzo sono dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Tutte le visite sono obbligatoriamente prenotabili: www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi/dimore. A Castenaso sarà possibile ammirare Villa Marana con la collezione ed il magnifico parco. Prenotazioni obbligatorie: www.comune.castenaso.bo.it