Dina festeggia un secolo con il ’Carlino’

Grande festa a Ozzano, in frazione Ponte Rizzoli, per i cento anni di Dina Cavrini. A raccontare di lei sono stati gli amorevoli nipoti: "Nata a Ponte Rizzoli il 12 ottobre 1924 Nonna Dina viene da una famiglia contadina numerosa e, come si usava a quei tempi, ha iniziato a lavorare nelle campagne ozzanesi che era una bambina dopo aver frequentato solamente 2/3 anni di scuola elementare. Aveva sei sorelle e un fratello e lei era la più giovane. In seguito si è sposata con Renato Tura e insieme hanno sempre vissuto e lavorato come contadini a Ponte Rizzoli, vivendo in una casa di campagna di proprietà dei suoi datori di lavoro, che erano i proprietari dei terreni su cui lavoravano. All’inizio degli anni ’80, dopo essere andati in pensione, hanno acquistato una casa a Ozzano in via Galvani 50 con i risparmi di una vita e si sono trasferiti lì, ma purtroppo nonna Dina è rimasta vedova nel 1983".

I nipoti, poi, proseguono: "Ha vissuto dure esperienze durante la Seconda Guerra Mondiale tra cui l’occupazione della loro casa da parte delle truppe tedesche, da cui aveva anche un po’ imparato la lingua. Nel 1950 è nata l’unica figlia Onelia, nata anche lei a Ponte Rizzoli, e prematuramente scomparsa nel 2011. Oggi la sua famiglia è composta da noi, i due nipoti Cesare e Alessandro, Cinzia (moglie di Cesare, ndr) e la pronipote Clara". Ma come passa le sue giornate Dina, dopo tanti anni di duro lavoro?

"Le piace leggere libri e il giornale, fare cruciverba, guardare la TV, e giocare a carte con la pronipote, nonostante il più delle volte perda – proseguono i familiari –. È un’affezionata lettrice del ’Resto del Carlino’ e si interessa soprattutto della cronaca locale avendo vissuto tutta la sua vita nel comune di Ozzano. Ha sempre goduto di buona salute in quanto ha vissuto da sola fino all’età di 95 anni, e oggi nonna Dina vive nella casa che era di sua figlia in via Galvani, con la sua affezionata badante Maria, che è con lei dal 2019 e la aiuta a svolgere le sue attività quotidiane come cucinare, pulire casa e aiutarla nell’igiene personale. Nonostante abbia compiuto 100 anni ci tiene spesso a ricordarci che non ha ancora voglia di lasciarci in quanto vuole vedere la pronipote andare alle scuole superiori". Alla festa di compleanno per il centenario di Dina ha partecipato anche il primo cittadino di Ozzano Luca Lelli.

Zoe Pederzini