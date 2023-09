Dina Paselli festeggia cento anni con il sindaco

Sabato scorso l’amministrazione comunale di Gaggio Montano ha festeggiato i 100 anni della sua concittadina Dina Paselli. Nata il 15 settembre del 1933 a Grizzana Morandi si è subito trasferita a Marano, una frazione nel comune gaggese. In linea con quella che era la cultura del suo tempo si è sempre occupata delle cose di casa. Dal raccogliere la legna per riscaldarsi al cucinare il pranzo e la cena, non si è mai tirata indietro dovendo anche crescere la figlia Carla che ha festeggiato con lei le cento candeline, insieme al sindaco Giuseppe Pucci e al suo vice Maurizio Malavolti. Si sono uniti agli auguri il genero Paolo e i nipoti Ivan e Delia.