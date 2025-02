Dino Costa è morto, addio a un vero gigante dei canestri

Bologna, 2 febbraio 2025 - Ci ha lasciato un’autentica leggenda del mondo dei canestri. Dino Costa, classe 1932, era stato allenatore del Gira - quando la squadra giocava in Piazza Azzarita ed era espressione proprio di Bologna - negli anni Sessanta.

Poi direttore sportivo della Virtus: qualcosa di più di un braccio destro per l’avvocato Porelli. Quando c’era da andare a prendere un americano - e negli anni Settanta ne arrivava uno a stagione - toccava da Dino. Era stato lui, con il suo passato da tecnico, a introdurre Dan Peterson all’ombra delle Due Torri.

A spiegargli, insieme con l’avvocato Porelli, quali fossero i segreti e i punti fermi della Virtus. Allenatore benemerito d’eccellenza, era stato presidente del Comitato Nazionale Allenatori, quando si chiamava ancora Caf, era conosciuto ed apprezzato per competenza, lealtà, onestà, personale e professionale, e l’amore per il basket.

Dirigente di lungo corso, aveva lavorato anche per la Comtec, la commissione tecnica di controllo sui conti delle società. Continuava a seguire il mondo dei canestri con grande trasporto. Era prodigo di consigli e suggerimenti con tutti, che dispensava con grande generosità, trasporto e professionalità. Ha contribuito non solo alla crescita sportiva di Dan Peterson nei suoi primi anni in Italia, ma anche altri dirigenti, quali Stefano Dall’Ara.

Il presidente della Fip, Giovanni Petrucci, in una nota, ha espresso tutto il suo dolore a titolo personale, ma anche interpretando il cordoglio di Cna e Fip. Dino, un vero gigante dei canestri, lascia la moglie Mirella e il figlio Michele.