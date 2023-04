Dino Panzacchi funerale, venerdì l’ultimo saluto all’istruttore morto nell’incidente in deltaplano

Pianoro (Bologna), 26 aprile 2023 – Un’intera comunità si prepara a dire addio a Bernardino Panzacchi. Si terrà infatti venerdì l’ultimo doloroso saluto di familiari e amici al 69enne morto il 19 aprile scorso a Forlì su un deltaplano che è precipitato a chilometri di distanza dal campo volo da cui l’anziano, con un allievo 30enne albanese, anch’egli rimasto ucciso nello schianto, era partito. I funerali di Panzacchi si terranno alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta di Pianoro Nuovo, in via Ariosto 3. Panzacchi, noto a tutti come Dino, che è stato anche campione italiano di deltaplano, era un istruttore esperto.

Mercoledì scorso, come tante altre volte, nel pomeriggio, si era recato all’area di volo di Forlì. È quindi salito a bordo del velivolo a motore con un allievo, il 30enne Fatjon Garxenaj. I due hanno preso quota poi, a un certo punto, pare appunto per un malfunzionamento, il deltaplano avrebbe iniziato a roteare su se stesso per, infine, precipitare a terra velocemente. Per Panzacchi, come per Fatjon, non c’è stato nulla da fare.

7 foto Due le vittime nel tragico schianto: un istruttore di 69 anni e un allievo di circa 30

Dino apparteneva a una famiglia di agricoltori della Val di Zena, a Pianoro. "Tutti noi per anni siamo andati a prendere il latte delle mucche dei Panzacchi. Dino, poi, per anni ha lavorato il ferro spostandosi a Selva Malvezzi fino a una decina di anni fa quando ha deciso, con la moglie, di occuparsi dell’azienda agricola della famiglia" aveva raccontato il caro amico Fabrizio Lazzarini commosso dopo aver appreso la terribile notizia della morte di Dino. Amante della vita, degli sport all’aria aperta e dei sigari: faceva, infatti, parte da anni del Club del Sigaro che si riunisce ogni giovedì.

"Il suo sigaro preferito: il Toscanello speciale e ora lo fumeremo pensando a lui e a tutti i momenti bellissimi trascorsi insieme", aveva sottolineato Lazzarini.

Panzacchi lascia la moglie Antonietta, il figlio Riccardo, una figlia acquisita, nata dal primo matrimonio della moglie, e la sorella Elisabetta. Sull’accaduto il pm di turno di Forlì, Angela Scorza, ha aperto un fascicolo contro ignoti per duplice omicidio colposo e disastro aviatorio. Quel che è certo, ad ora, stando all’autopsia fatta sul corpo di Dino Panzacchi e di Fatjon Garxenaj, è che entrambi sarebbero morti per le gravi lesioni riportate nell’impatto rovinoso contro il suolo. Si esclude, dunque, che Panzacchi abbia avuto un malore e si propende per un qualche guasto meccanico del deltaplano.