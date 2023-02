Dinosauri con la bacchetta per un’orchestra di elfi e pirati

Nessuno ha mai detto che un concerto cosiddetto ’classico’ debba essere noioso. Anzi. E di certo l’Orchestra Senzaspine della leggerezza – unita alla rigorosa professionalità – ha fatto un punto d’onore. Così dare il via alla nuova stagione, guidata come sempre dai direttori Tommaso Ussardi, Matteo Parmeggiani e Alicia Montorsi Galli, lunedì e martedì alle 21 al Teatro Duse l’Orchestra celebra i suoi primi 10 anni con ’Filmusic’ concerto in maschera che quest’anno sarà proposto nella versione ‘The best of’ per festeggiare la sua decima edizione e l’incredibile sequenza di stagioni tutte sold out.

"Abbiamo deciso di inaugurare la stagione dei nostri 10 anni con uno degli spettacoli più divertenti che abbiamo fatto in questi primi anni di attività – commenta infatti il Maestro Matteo Parmeggiani –. ’Filmusic’ non solo lascia spazio alla creatività di tutti i musicisti dell’orchestra, che aspettano tutto l’anno per potersi travestire, ma è uno dei concerti che più avvicina il grande pubblico, al quale presentiamo non solo colonne sonore originali ma anche brani che vengono dal repertorio della musica cosiddetta classica e che sono stati utilizzati in alcune pellicole conosciute dal grande pubblico. Un altro modo per rendere la musica davvero Senza-spine". In scena dunque un’intera orchestra di pirati, elfi, supereroi ed extraterrestri diretta magari da un maestro con la coda o da un vero dinosauro, mentra anche il pubblico è invitato a presentarsi in maschera.

Una serata piena di leggerezza e di buona musica, senza remore.

Inoltre sarà eseguita la musica vincitrice del concorso di composizione organizzato con la Cineteca e il Conservatorio Martini: Demetrio Bonvecchio ha vinto musicando il cortometraggio ‘Tontolini è triste’.