Diodato: Il miracolo? La fine dell’indifferenza

di Andrea Spinelli

Metti un giorno a Venezia. "L’idea della copertina del mio nuovo album Così speciale e della scenografia a pannelli dello spettacolo con cui torno a Bologna nasce dall’impressione che all’ultima Biennale d’Arte mi ha lasciato Flowers, del giapponese Tetsumi Kudo" racconta Antonio Diodato, per le hit parade Diodato, nell’attesa di darsi in pasto stasera agli appetiti dell’Estragon accompagnato da amici come Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours al violino. "La mie sono piante irreali, ma dal profumo intenso, di cui puoi inebriarti solo se lo vuoi. Fiori dai tanti colori, delicati e forti; un po’ come la musica che faccio, fragile ma sempre pronta a esplodere in qualcosa di potente per proiettare i desideri, le paure dell’animo umano".

Ora l’Italia, poi l’Europa.

"Sì, in agenda ci sono pure Madrid, Berlino, Parigi, Amsterdam e Praga. Così speciale è un album di vibrazioni, tant’è che fin dalle prime prove del live le canzoni sono venute fuori con la stessa fluidità del disco. Ecco perché ho voluto uno spettacolo molto diretto, molto suonato, con tutta la voglia di condivisione e divertimento del fare musica. Un vero e proprio rito magico che ti porta in un altro spazio e un altro tempo".

Perché i club?

"Ci tenevo a fare un concerto fisico, di contatti. La scaletta non cambia tutte le sere, ma il clima e le intenzioni dello spettacolo sì. Credo, infatti, sia necessario farsi contaminare dal luogo in cui ci si trova perché l’attitudine è figlia dell’interazione".

Ha appena presentato il Concerto del Primo Maggio di Taranto, di cui è direttore artistico assieme a Michele Riondino e a Roy Paci.

"La musica è un grande amplificatore per i messaggi. Su quel palco non c’è solo la denuncia, ma anche la proposta e l’invito a guardare avanti con occhi diversi. Dobbiamo imparare ad ascoltare di più e a interagire con gli altri. Oggi, infatti, la società è un accavallarsi di voci che tendono a sovrastarsi e ad estremizzare il pensiero, pratica a mio avviso totalmente inutile. Dobbiamo riconnetterci con la realtà in cui viviamo".

Caos che racconta pure in uno degli ultimi brani, ‘Ci vorrebbe un miracolo’.

"Il miracolo che chiedo è, infatti, la scomparsa dell’indifferenza. Si continuano, infatti, a disegnare i confini di un mondo che va da un’altra parte. E davanti a certi disequilibri l’istinto è quello voltarci dall’altra parte: su quelle barche che affondano ci siamo tutti noi, quello che mi sconvolge è non comprendere che siamo noi che stiamo andando a fondo. Il mondo deve recuperare l’umanità. E sono fiducioso che questo accadrà".

Oltre al disco e al tour?

"Mi piacerebbe molto regalare a queste nuove canzoni un racconto per immagini. Magari lo farò. Essendomi laureato in cinema al Dams di Roma, non è detto che non lo diriga io".

Registi di riferimento?

"Sono un grande amante di Lars von Trier, Stanley Kubrick, Alejandro González Iñárritu, e in Italia di Sorrentino, di Garrone, di De Sica. Mi reputo fortunato di aver potuto lavorare con Ozpetek, Luchetti, i Manetti; sono uno, infatti, che deve perdersi nelle storie a cui assiste sul grande schermo. E, quando esce dalla sala, sentirsi un po’ diverso".

In scaletta non manca ‘Se mi vuoi’, tema di ‘Diabolik: Ginko all’attacco!’ dei Manetti Bros.

"Quando Marco e Antonio Manetti m’hanno chiamato, ho pensato che la loro proposta fosse una buona occasione per giocare con le atmosfere retrò e noir. Quello di Diabolik, infatti, è un mondo oscuro, mosso dal desiderio, che sposta i confini di ciò che non si può fare e di ciò che si dovrebbe fare. Fin da quando lo rubavo a mio padre per leggerlo, è stata questa la caratteristica a rendermelo avvincente".