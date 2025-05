Dionigi: "Sogno una scuola che nutra le menti"

Si intitola ‘Magister’ il nuovo libro di Ivano Dionigi, ex rettore e professore emerito della nostra università. Ma è quel sottotitolo ‘La scuola la fanno i maestri e non i ministri’, tratto dal pensiero di un filologo di fama mondiale come Manara Valgimigli, a spiegare il senso del saggio edito da Laterza. Che disegna il volto di una scuola capace di recuperare gli interrogativi, indagare la profondità, scoprire il valore del passato e al contempo inventare il mai visto. Il libro viene presentato martedì, nell’ambito de ‘La voce dei libri’, al Mast alle 18,30, ind ialogo con Vittorio Lingiardi.

Perché ha scelto la frase di Valgimigli come sottotitolo?"La scuola non stampa moneta, non crea lavoro, non garantisce felicità, ma è il luogo in cui si forma la coscienza linguistica, storica e politica dei ragazzi: una triplice coscienza affidata ai maestri grazie al loro affascinare (‘delectare’), insegnare (‘docere’), mobilitare le coscienze (‘movere’) dei ragazzi. Ben più importanti dei ministri, ai quali spetta il compito degli ordinamenti didattici e dei finanziamenti. A Roma il ’magister’ era il celebrante principale, assistito e servito dai ’ministri’. Noi oggi abbiamo sostituito il rispetto e il primato dei maestri con l’ossequio e il servilismo verso i ministri".

Ci sono ancora i maestri e, se sì, chi sono?"Oggi prevalgono influencer e follower: parole povere e volatili rispetto a maestri e discepoli. I maestri ci sono, ma dobbiamo saperli cercare e trovare. I veri maestri non vanno in televisione e non affollano le prime pagine dei giornali. Il mio libro è dedicato ’ai maestri senza cattedra’: sono coloro che, spesso nel silenzio e nella solitudine, ci aiutano a porre le domande ultime e penultime della vita; ci fanno capire la profondità e la relazione tra le cose; ci fanno fare pace e amicizia col tempo, perché ci consentono di scoprire il valore del ‘notum’, vale a dire del passato e della memoria e, al contempo, di inventare il ‘novum’, il mai visto, l’inaudito che quotidianamente ci sorprende. Il vero maestro è colui che ci aiuta a scoprire il nostro destino, risvegliando le energie e i sogni che abbiamo rimosso".

La scuola è in difficoltà. Al di là delle utopie, come la si può rifondare per creare persone egregie e non gregarie?"Non certo la scuola della didattica a distanza, prima vittima della pandemia. E neppure quella prima della pandemia, improntata alla separazione sia dei saperi sia delle classi sociali. Penso a una scuola aperta ventiquattro ore: lezioni, compiti, musica, teatro, sport, ‘otium’ e ‘negotium’, cella e pulpito; perché la scuola non è né dei professori né delle famiglie, ma degli studenti. Una scuola dove coabitino informatica e storia dell’arte, inglese e filosofia, scienze applicate e latino, storia delle religioni e matematica, ecologia e diritto: ‘et et’, non ‘aut aut’, deve essere la misura della scuola. Dobbiamo ricordare, con Montaigne, che alla scuola spetta formare teste ben fatte e non teste ben piene; con Nietzsche, formare cittadini e non utili impiegati; con Calamandrei, formare la classe dirigente del Paese. La scuola come avamposto civile del Paese".

L’istruzione rappresenta ancora un ascensore sociale?"Il diritto allo studio per i capaci e meritevoli, privi di mezzi, cinquant’anni fa era più garantito; e ancor più garantito era il diritto al lavoro. A me è stato possibile raggiungere due traguardi oggi impossibili per qualunque giovane: avere studiato fino al conseguimento della laurea senza gravare sulla famiglia, grazie al presalario; entrare all’Università cinque giorni dopo la discussione della tesi di laurea".