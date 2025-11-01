Dipendenti del Comune in sciopero. Giovedì il corteo da Liber Paradisus

È fumata nera con il Comune, durante l’incontro con l’amministrazione. I sindacati confermano, infatti, lo sciopero dei dipendenti comunali di giovedì 6 novembre. "Dopo due settimane dal fallito tentativo di conciliazione in Prefettura, dal Comune di Bologna non è arrivata alcuna risposta. Nessuno stanziamento in Bilancio e nessun aumento del salario accessorio", informano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

"Avevamo accettato l’incontro nonostante la proclamazione di sciopero per il prossimo 6 novembre, nell’auspicio che il Comune fosse pronto finalmente a dare una risposta alle attese dei lavoratori. Così non è stato, ci è stato solo ribadito quanto ci era stato già detto un mese fa", scrivono i rappresentanti dei lavoratori. La contesa, ricordano i sindacati, riguarda il salario accessorio dei dipendenti che, nel Comune di Bologna, è fermo dal 2016 e, nonostante il decreto cosiddetto Pa dia la possibilità di incrementarlo fino al 48 per cento, il Comune ha ipotizzato un incremento del 9 per cento, (mediamente circa 35 euro lordi al mese a dipendente) ritenuto dalle sigle sindacali "gravemente insufficiente".

Il concentramento è previsto alle 9 in Piazza Liber Paradisus, con corteo in partenza alle 10 che terminerà con un presidio in piazza Maggiore.

Aveva già confermato lo sciopero per il 6 novembre Sgb, dopo che un altro incontro sulla vertenza che oppone il sindacato di base all’amministrazione Lepore non aveva dato esiti positivi. Il braccio di ferro è sugli stipendi e sull’aumento del fondo per il salario accessorio. "L’amministrazione sostiene che i 2.400.000 euro sono l’ultimo valore possibile (anche se non ancora finanziato) e li unisce a spese di personale previste, ma non ancora spese minacciando chissà quale frana nelle casse del Comune, come se il problema fossero gli stipendi dei dipendenti comunali", ha contestato Sgb. E tiene il punto: "Cinque milioni per il salario accessorio, due milioni per nuove assunzioni".