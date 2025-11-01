Marche, sos liste d'attesa

Alessandro Caporaletti
Marche, sos liste d'attesa
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Andrea DeloguAppartamento occupatoTommaso MerighiValentina di AmiciFerrara Food FestivalKaty Perry Bologna
Acquista il giornale
CronacaDipendenti del Comune in sciopero. Giovedì il corteo da Liber Paradisus
1 nov 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Dipendenti del Comune in sciopero. Giovedì il corteo da Liber Paradisus

Dipendenti del Comune in sciopero. Giovedì il corteo da Liber Paradisus

Il 6 novembre la manifestazione di Cgil Cisl e Uil. Incrocia le braccia anche Sgb

Una manifestazione di qualche mese fa di. Cgil, Cisl e Uil (foto d’archivio)

Una manifestazione di qualche mese fa di. Cgil, Cisl e Uil (foto d’archivio)

È fumata nera con il Comune, durante l’incontro con l’amministrazione. I sindacati confermano, infatti, lo sciopero dei dipendenti comunali di giovedì 6 novembre. "Dopo due settimane dal fallito tentativo di conciliazione in Prefettura, dal Comune di Bologna non è arrivata alcuna risposta. Nessuno stanziamento in Bilancio e nessun aumento del salario accessorio", informano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

"Avevamo accettato l’incontro nonostante la proclamazione di sciopero per il prossimo 6 novembre, nell’auspicio che il Comune fosse pronto finalmente a dare una risposta alle attese dei lavoratori. Così non è stato, ci è stato solo ribadito quanto ci era stato già detto un mese fa", scrivono i rappresentanti dei lavoratori. La contesa, ricordano i sindacati, riguarda il salario accessorio dei dipendenti che, nel Comune di Bologna, è fermo dal 2016 e, nonostante il decreto cosiddetto Pa dia la possibilità di incrementarlo fino al 48 per cento, il Comune ha ipotizzato un incremento del 9 per cento, (mediamente circa 35 euro lordi al mese a dipendente) ritenuto dalle sigle sindacali "gravemente insufficiente".

Il concentramento è previsto alle 9 in Piazza Liber Paradisus, con corteo in partenza alle 10 che terminerà con un presidio in piazza Maggiore.

Aveva già confermato lo sciopero per il 6 novembre Sgb, dopo che un altro incontro sulla vertenza che oppone il sindacato di base all’amministrazione Lepore non aveva dato esiti positivi. Il braccio di ferro è sugli stipendi e sull’aumento del fondo per il salario accessorio. "L’amministrazione sostiene che i 2.400.000 euro sono l’ultimo valore possibile (anche se non ancora finanziato) e li unisce a spese di personale previste, ma non ancora spese minacciando chissà quale frana nelle casse del Comune, come se il problema fossero gli stipendi dei dipendenti comunali", ha contestato Sgb. E tiene il punto: "Cinque milioni per il salario accessorio, due milioni per nuove assunzioni".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ScioperoSindacati