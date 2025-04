Dipendenti e famigliari puliscono le strade

Dai campi di gioco alle strade del distretto industriale della via Lunga. Un sabato speciale, quello di domani, per dipendenti Macron e le loro famiglie, che saranno i protagonisti della prima edizione di una giornata straordinaria di raccolta di rifiuti tra strade, fossi, piazzette, giardini e marciapiedi della importante zona industriale di Valsamoggia, dove ha sede questa azienda leader europeo di abbigliamento sportivo.

Un ’cleanup day’ volontario che si svolgerà dalle 9,30 di domattina in collaborazione con il Comune di Valsamoggia, che promette di diventare un modello da replicare anche in altri contesti. Stavolta si inizia proprio appena fuori dal recinto di pertinenza aziendale, nelle strade e nei fossi delle via di comunicazione che si diramano dall’asse della Nuova Bazzanese, negli svincoli e nelle aree pubbliche fino alla vicina stazione della ferrovia Bologna-Vignola. Una zona dove convergono ogni giorno migliaia di lavoratori, corrieri, artigiani e imprenditori, e che già in passato aveva visto iniziative simili indotte dalla volontà di migliorare il decoro della zona e contrastare gli abbandoni di rifiuti.

"L’iniziativa è partita da Macron ma fin da subito l’abbiamo sposata perché l’impegno verso l’ambiente è tra le nostre priorità e sosteniamo convintamente le iniziative che vanno in questa direzione – spiega l’assessora comunale all’Ambiente, Lorena Ghiaroni –. Questo ‘cleanup day’ si inserisce infatti nel più ampio programma delle Giornate ecologiche del Comune di Valsamoggia che da tempo promuove attività di sensibilizzazione contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, in collaborazione con le associazioni del territorio e le municipalità. Ancora troppe persone sono inconsapevoli del grave danno che arrecano all’ambiente ogni volta che gettano rifiuti per strada, nei fossati o nei campi inquinando l’ambiente e contaminando la bellezza del nostro territorio". Considerazioni condivise dall’amministratore delegato di Macron, Gianluca Pavanello, che spiega come "Valsamoggia è la nostra casa, ogni giorno il nostro impegno è quello di rispettare l’ambiente che ci circonda salvaguardando un territorio nel quale viviamo e lavoriamo. Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo fare la differenza nella nostra comunità ed è per questo motivo che è stato naturale promuovere questa iniziativa". E Pavanello conclude: "In Macron essere green non è una semplice parola, ma una forma mentis che ogni persona che lavora qui esprime quotidianamente. Iniziativa che, come azienda del territorio, riteniamo di dover sostenere con il massimo impegno e la massima partecipazione".

Gabriele Mignardi