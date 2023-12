Dipendenti esterni spostati. Il presidio nel giorno di Natale

Una protesta, il giorno di Natale, davanti alla Pinacoteca. È quella annunciata dal personale ministeriale del museo: 45 dipendenti Afav, quelli a contatto con il pubblico, che garantiscono l’apertura, che protestano compatti "contro l’apertura straordinaria prevista dal ministro Sangiuliano (il giorno di Natale dalle 9 alle 13, ndr), ma anche in solidarietà ai più sfortunati colleghi assunti dal museo tramite Ales Spa", una partecipata del Ministero". L’annuncio arriva attraverso l’associazione ’Mi Riconosci?’, assieme alla nota del sindacato Usb che parla di "esodo forzato dei lavoratori". Il motivo? Dal 2024, scrive il sindacato, "la Direzione Generale Musei non erogherà più al museo i fondi per coprire i costi relativi al personale Ales". Personale che "andava a colmare parzialmente le carenze di organico della Pinacoteca". "Nell’ottica di salvaguardare il bilancio – prosegue la nota– non ci sarebbero abbastanza soldi per mantenere il contratto con Ales utilizzando il budget del museo". E dunque, diversi addetti si vedranno trasferire da via delle Belle Arti ad altre sedi".

"La comunicazione del trasferimento – sottolinea Mi riconosci? – è arrivata il 19 dicembre e riguarda otto dei nove dipendenti Ales: quattro saranno spostati su Firenze, tre rimarranno in Pinacoteca fino a febbraio in previsione di un successivo trasferimento a sede da definirsi, mentre una aveva già visto approvata la propria richiesta di trasferimento a Roma. La nona lavoratrice era a tempo determinato e non vedrà prorogato il contratto". "Ci chiediamo – afferma Lucrezia Martufi per Mi riconosci?– quale sia il senso di forzare un’apertura straordinaria per un museo sotto organico" (mancherebbero circa 15 persone, ndr).

"La Pinacoteca nazionale ha trasmesso una richiesta di unità di personale di supporto alla società Ales S.pA. per il 2024, decisa in seno al proprio Consiglio di Amministrazione, in base alle sue necessità e risorse– spiega la direttrice Maria Luisa Pacelli –. Ciò è stato fatto con la prospettiva di mantenere e possibilmente di aumentare i livelli di servizio all’utenza raggiunti quest’anno, in crescita assieme al numero dei visitatori, e allo stesso tempo di salvaguardare il nostro personale e quello esterno". "Preme sottolineare – continua Pacelli – che le persone dipendenti di Ales hanno lavorato con competenza e passione in Pinacoteca, non perderanno il posto di lavoro ma verranno indirizzati verso altri istituti culturali e questo è un fatto cruciale. L’Amministrazione della Pinacoteca è chiamata a prendere decisioni finalizzate ad attuare la missione del museo, rispondendo a un tempo agli obiettivi e gli indirizzi trasmessi dagli uffici superiori ponendo attenzione alla salvaguardia del personale. E così ha agito anche in questo caso". Di fatto, la mostra sul Guercino domani sarà visitabile "con personale ministeriale di diversi istituti che hanno sede in provincia".