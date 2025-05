Dipendenti rubano cosmetici per 150mila euro

Hanno rubato più di 150mila euro in trucchi, creme e profumi all’azienda di logistica per cui lavoravano, la Gxo Logistics: i carabinieri della stazione di Bentivoglio, coadiuvati dai colleghi del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Molinella, hanno arrestato sei dipendenti dell’azienda dell’Interporto. I sei soggetti devono rispondere di furto aggravato in concorso.

Si tratta di quattro donne e due uomini, di età compresa tra i 30 e i 50 anni, tutti originari dell’Est Europa, cinque della Romania e una della due donne della Russia. Solo uno di questi aveva precedenti per reati specifici, gli altri erano incensurati. L’arresto è stato eseguito a seguito di un’indagine lampo dei carabinieri, coordinati dalla procura di Bologna.

Il tutto è iniziato, verso i primi di aprile, quando il titolare dell’azienda di logistica ha sporto denuncia, alla stazione carabinieri di Bentivoglio, per il furto di alcuni prodotti cosmetici che erano stati presi in carico, pochi giorni prima, nel magazzino dell’azienda all’Interporto. Notato l’importante ammanco la Gxo ha deciso di rivolgersi all’Arma. I militari, a quel punto, hanno iniziato, visti anche i sospetti della stessa azienda, a organizzare servizi mirati di osservazione e controllo vicino lo stabilimento dell’Interporto di Bentivoglio. I sospetti dei carabinieri erano da subito, come detto, stati indirizzati verso alcuni dipendenti, i sei poi finiti in manette: questi, infatti, avevano la disponibilità di entrare in contatto costante con la merce, e di asportarla e nasconderla nei veicoli privati che utilizzavano per recarsi al lavoro.

Le ipotesi e i sospetti dei militari di Bentivoglio e Molinella sono state confermate dal ritrovamento di un ingente quantitativo di refurtiva, del valore di 150mila euro, in prodotti cosmetici. La merce rubata è stata recuperata, nei giorni scorsi, quando i militari hanno fermato questi sei soggetti, vicino al loro posto di lavoro, e li hanno sottoposti a perquisizioni veicolari e domiciliari. Nella disponibilità di questi dipendenti infedeli, in alcuni casi sulle loro macchine, in altri in alcuni anfratti delle loro abitazioni, sono stati rinvenuti tutti quei prodotti che, in concorso, i sei avevano rubato all’azienda negli ultimi due mesi di lavoro. Su disposizione del pm di Bologna, Andrea De Feis, i sei responsabili del furto sono stati arrestati dai carabinieri e sono stati sottoposti ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva, che non era ancora stata venduta, è stata tutta recuperata dai militari della compagnia di Molinella e restituita alla Gxo.

Zoe Pederzini