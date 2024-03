Dipendenze da app e il futuro con l’IA

L’Istituto San Giuseppe, organizza per oggi e mercoledì 20 marzo, nella sede di via Albertazzi 47, due appuntamenti sul tema del digitale Questa sera, alle 20.30, il tema sarà ’Navigando tra le Dipendenze Digitali’, quindi uso eccessivo di app, smartphone e videogiochi, cercando soluzioni innovative per promuovere un utilizzo consapevole. Nell’incontro del 20, sempre alle 20.30, il titolo dell’incontro è ’Oltre l’Orizzonte dell’Intelligenza Artificiale’, esplorazione delle opportunità che l’IA offre per la società, ma allo stesso tempo verranno esaminati i rischi e le considerazioni etiche associate a un impiego sempre più diffuso.