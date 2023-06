Dipia festeggia i primi trent’anni "Adesso vogliamo espanderci"

Trent’anni di attività per la Dipia srl di Ozzano che ora punta all’espansione. Domenico Del Duca è il titolare e l’anima stessa dell’azienda da lui fondata con altri due soci nel 1993 a Ozzano e che, dal 2016, gestisce e dirige come unico titolare. Opera nel campo dell’impiantistica di condotte di distribuzione dell’aria negli impianti di condizionamento, raffrescamento, ventilazione ed aspirazione, un settore in grande espansione in questi ultimi anni e che ha avuto un ulteriore impulso dopo la pandemia che ha imposto un’attenzione particolare verso la ventilazione ed aspirazione degli ambienti sia pubblici che privati.

"Sono arrivato in Emilia dalla Campania dove sono nato nel 1979 - dice Del Duca -. Dopo il servizio militare ho iniziato a lavorare in un’azienda di Ozzano dove si facevano telai per biciclette. Sono poi passato a lavorare per un’altra importante azienda di Ozzano - la Gimat - dove sono rimasto per 11 anni. Fu proprio uno dei soci della Gimat che mi spinse a creare un’azienda, in società con lui, per la realizzazione di condotte di distribuzione dell’aria. Ed è così che è nata la Dipia. Siamo partiti con un fatturato di 700 milioni di lire ed ora abbiamo un fatturato che supera i 3 milioni di euro, tanto che stiamo cercando, nei dintorni, un altro capannone industriale per espanderci".

"Abbiamo accolto con grande piacere l’invito a visitare l’azienda - afferma il sindaco Luca Lelli -. Le aziende creano lavoro e ricchezza e lo sono anche per i territori che le ospita. Siamo orgogliosi del nostro tessuto industriale, dell’intraprendenza dei nostri imprenditori e come Amministrazione comunale cerchiamo di essere sempre al loro fianco come loro hanno sempre dimostrato di esserci nei momenti del bisogno".

Zoe Pederzini