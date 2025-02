"Dipingere aiuta a socializzare". Il corso del ferroviere-artista

Un corso per imparare a disegnare e dipingere. E’ iniziato lo scorso 2 febbraio nella sala polivalente della Casa della memoria e della cultura in via Aldo Moro 2 a Marzabotto. A organizzarlo è Gerardo ‘Jerry’ Pellegrino. Pellegrino è un ferroviere in pensione, ex allenatore di calcio dei settori giovanili di Sasso Marconi, Marzabotto e Vergato, che da qualche anno si dedica alla pittura. "Il disegno mi piace da sempre – esordisce Pellegrino –, ma la pittura l’ho iniziata a praticare durante il covid e i lockdown. In poco tempo, anche grazie alla pensione, mi sono immerso nella nuova passione apprendendo varie tecniche: acquerello, acrilico e olio. Finora ho esposto in una decina di mostre, fra personali e collettive. Nell’ultimo periodo ho abbinato la pittura ad un’altra mia attitudine: l’insegnamento. Ho iniziato a fare iniziative per le scuole e, da lì, è nata l’ idea di un corso per principianti interamente tenuto da me". Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì fino alla fine di marzo, dalle 17 alle 19.

La sessione appena iniziata segue quella già svolta, con successo, nei mesi di ottobre e novembre 2024. "La prima edizione è terminata con una trentina di allievi – prosegue Pellegrino – lo scorso lunedì eravamo già 25. Ci sono madri con i figli. Il corso è diventato un’ occasione di inclusione e di socialità". Il corso è gratuito e aperto a ogni fascia d’età. Per informazioni e prenotazioni 3402520601.

f. m.