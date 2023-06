"Dipingo e immagino. È questa la mia libertà"

di Beatrice Buscaroli

Maurizio Bottarelli fa un’importante donazione al patrimonio del Gruppo Unipol, che sarà presentata domani in una mostra con il titolo ’Disperdere il limite’. Incontrando l’artista (classe 1943) cerchiamo di capire le sue motivazioni.

Gli ’Irascibili del Battibecco’ è una definizione un po’ leggendaria, un po’ misteriosa, a Bologna. Chi c’era ?

"Allora non c’era grande attenzione all’opera dei giovani. Con Franco Filippi e Alberto Collina affittammo uno spazio in via del Battibecco, ed esponemmo lo nostre opere. Era il 1962. Il critico del Carlino, Giorgio Ruggeri, ci definì gli ’arrabbiati del Battibecco’, ma in realtà noi volevano soltanto esporre l’opera di artisti ventenni".

In quegli anni anche Andrea Emiliani si era interessato a voi.

"Sono stato molto amico di Emiliani, che ha scritto diverse volte sul mio lavoro. Quando, all’Accademia di Belle Arti, divenni assistente di Pompilio Mandelli, ci vedevamo tutti i giorni, con Luciano De Vita e Germano Sartelli, stabilendo una relazione fortissima".

Francesco Arcangeli l’ ha inclusa nel gruppo degli ’ultimi naturalisti’. Come accoglie oggi questa annessione?

"L’Informale dilagava, ma era in fase calante. Allora, io ero molto legato a Vasco Bendini, il quale riteneva impraticabile il figurativo. Poi m’imbattei nell’opera di Francis Bacon ed entrai in crisi. Quanti quadri ho distrutto!"

Paesaggi, ossia uomini nel loro ambiente naturale: questo sembra contraddistinguere gran parte della sua riflessione.

"Iniziai a lavorare sull’ informale trovando la strada che mi portò alla mia dimensione più vera, fatta di paesaggi, figure e teste. Avevo nel frattempo conosciuto la pittura americana, da Rothko al suo ambiente. La mia prima testa è del 1963".

Qual è la ragione di questa donazione di ventuno lavori?

"Nel 2000 vendetti due lavori alla loro collezione. Le mie opere sono grandi, difficilmente collocabili, e oggi, per gli artisti della mia generazione, la situazione non è cambiata gran che rispetto agli anni degli ’irascibili’. Con Angela Memola, responsabile delle collezioni, abbiamo fatto una scelta, non facile, né per le dimensioni, né per raggiungere una sorta di successione cronologica: questa non è un’antologica".

Dunque quali sono le caratteristiche di questa mostra, presentata con un testo di Pasquale Fameli che sottolinea il suo rapporto tanto con l’Informale quanto con l’Espressionismo astratto?

"Dopo il viaggio in Australia (2000), tornai con una nuova spinta che rinnovava la mia idea del paesaggio. Molte opere sono di quella stagione, altre cercano di colmare quei momenti di dubbi, ossia distruzioni, che hanno caratterizzato la mia vita

d’artista. In sintesi ho scelto i quadri che mi sono sembrati necessari".

’Questa concezione dello spazio’, scrive Fameli ’metafora di una condizione esistenziale riconnessa alle sue radici romantiche, riemerge nei paesaggi più maturi di Bottarelli’.

"Sa qual è il punto? Che, informale o meno, figurativo o astratto, i miei quadri nascono uno dall’altro, l’idea viene mentre dipingo un’opera e già ne immagino la prossima. Questo è difficile da spiegare, ma questa è la mia libertà".