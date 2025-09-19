‘Diplomificio’ sotto le Torri. Tremila euro per la maturità senza frequentare le lezioni

Il diploma, per gli studenti che si affidavano all’Istituto Marconi, era assicurato: bastava pagare. Seimila euro all’anno, di cui 3mila per ‘accedere’ all’esame di Stato: mille finivano nelle tasche dei ‘broker’ bolognesi, 2mila erano destinati alle scuole paritarie di Fermo e Saviano, nel Napoletano, dove i ragazzi risultavano iscritti e dove, alla fine dell’anno scolastico, sostenevano la maturità. Senza però aver frequentato le lezioni, se si escludono alcune trasferte di pochi giorni in cui venivano concentrate tutte le verifiche, orali e scritte, dell’anno, che veniva chiesto ai ragazzi di non datare. Provvedevano poi i coordinatori a sparlmare interrogazioni e compiti in classe nel tempo, così da far apparire che i ragazzi frequentassero regolarmente le lezioni, producendo anche la falsa documentazione necessaria all’ammissione dei maturandi all’esame.

Questo il sistema su cui si sarebbe articolato il ‘diplomificio’, ricostruito dai militari del Nucleo di Polizia economico finanziaria bolognese, che ieri hanno eseguito perquisizioni e sequestri per 90mila euro a carico dei dieci indagati, accusati di associazione a delinquere finalizzata al falso ideologico, al falso materiale e alla corruzione. Otto di loro, per cui è stata richiesta l’interdizione dai pubblici uffici, compariranno nei prossimi giorni davanti al gip Salvatore Romito per l’interrogatorio preventivo.

L’indagine prende le mosse da analoghi accertamenti che l’anno scorso avevano coinvolto un altro istituto bolognese, la ‘Leonardo da Vinci School’. La scuola privata, stando a quanto emerso, intratteneva rapporti con due scuole paritarie, tra cui il ‘Polo scolastico Giovanni Paolo II’ di Fermo, che per questo era già sottoposto ad amministrazione giudiziaria. Gli approfondimenti investigativi relativi proprio alla scuola marchigiana hanno portato all’attenzione dei finanzieri l’attività dell’Istituto Marconi di via San Vitale, gestito dalla società ‘Forma mentis’, riconducibile a un trentasettenne bolognese. Con lui indagato anche il fratello trentunenne, legale rappresentante della Eduservizi Srl, che avrebbe invece rilasciato le false certificazioni di percorsi Pcto, per 90 ore, per attività pratiche anche queste mai svolte dai ragazzi; la loro zia, che fungeva da assistente e accompagnatrice degli studenti nelle ‘trasferte’ fuori regione; e poi i coordinatori didattici del Marconi e delle due paritarie, oltre ai legali rappresentanti e gli amministratori di queste ultime.

Nei sei mesi di indagini, i militari hanno ricostruito il meccanismo rodato che permetteva al sodalizio di garantire ai propri studenti il diploma ‘facile’ in cambio di una sostanziosa retta per la Marconi e, soprattutto, di una ‘quota esame’ che veniva spartita tra l’istituto bolognese e le due scuole (nei guai anche il ‘Santa Rita’ di Saviano) che si sarebbero prestate al gioco. Quindici gli studenti del Bolognese che, nel passato anno scolastico, si sono avvalsi del servizio offerto dall’Istituto Marconi, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità. I ragazzi, ascoltati dagli inquirenti - l’indagine è coordinata dal pm Stefano Dambruoso - hanno spiegato che, una volta iscritti al Marconi, erano stati ‘smistati’ tra le due scuole, convinti comunque di dover sostenere la maturità come candidati esterni, e di aver scoperto solo durante le indagini che il sodalizio aveva anche trovato loro domicili fittizi tra Fermo e Napoli per rendere ancora più verosimile il fatto che andassero a scuola con regolarità nelle due paritarie. Una studentessa, che ha ammesso di aver frequentato per soli due giorni al mese il Santa Rita, sul registro della scuola risultava aver maturato appena sei giorni di assenza. Al termine delle indagini delle Fiamme Gialle, il gip Romito ha disposto il sequestro preventivo delle due società bolognesi e di quella che gestisce il presunto ‘diplomificio’ di Saviano, oltre ai 90mila euro frutto dell’attività delittuosa. Non è escluso che, viste le irregolarità, possano esserci ripercussioni anche sulla validità degli esami.