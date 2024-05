Diretta: aeroporto di Bologna chiuso per più di un’ora, caos voli dirottati e cancellati

Bologna, 13 maggio 2024 – L'aeroporto di Bologna è stato chiuso per poco più di un’ora. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza dalle 15 alle 16.30 circa.

A quanto si apprende, agli agenti della Polaria sarebbe arrivato un alert per la presenza di una pistola in una valigia. Ma sarebbe stato un errore di lettura da parte di uno dei nuovi apparecchi che scannerizzano i bagagli. In totale 9 voli sono stati cancellati, 11 sono stati dirottati su altri scali nazionali e 18 hanno subito ritardo di circa un paio di ore.

Anche dopo la riapertura, continuano i disagi per i passeggeri. Sia i decolli che gli atterraggi sono ripresi dopo le 17.

Notizia in aggiornamento