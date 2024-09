Diretta omicidio Bologna, convalidato il fermo del baby killer. “Non sappiamo se resterà in carcere”. Fiori e biglietti in via Piave

09:13

Fiori e biglietti per Fallou in via Piave, fuochi d'artificio al Velodromo

Fiori e biglietti di addio per salutare Fallou Sall sono comparsi già questa mattina in via Piave, nel luogo dove è stato ammazzato. Nel pomeriggio è prevista in via Piave una commemorazione da parte degli amici della vittima. Un altro saluto c'è stato ieri sera, nel vicino parco del Velodromo, dove sempre alcuni amici hanno fatto esplodere fuochi d'artificio per salutare Fallou, pubblicando poi una storia sui social. Su Instagram è comparsa anche una storia per Fallou del rapper Medy Cartier.