Diretta portafortuna. Fio Zanotti e Venturi: "Questa città premia chi ha voglia di fare"

Non solo sport a Bar Carlino. All’appuntamento con i tifosi, ieri sera, oltre ai campioni dello sport, non sono mancati i volti noti della cultura cittadina.

L’ospite d’eccezione della diretta è stato il maestro Fio Zanotti, compositore di migliaia di canzoni italiane nonchè grandissimo tifoso rossoblù. Dopo aver suonato l’armonica omaggiando il grande Morricone, Zanotti ha raccontato agli spettatori la bellezza di comporre: "Musica e calcio sono simili, è importante saper improvvisare. All’inizio – ha spiegato – i miei genitori non pensavano che fare il musicista fosse un vero mestiere. Così, per un periodo, ho lavorato nell’azienda di famiglia. Finché, un nostro dipendente, grande fan del gruppo bolognese Judas, mi ha informato che erano alla ricerca di un organista. Mi hanno preso, e da lì è iniziato tutto".

Il maestro ha poi descritto al vicedirettore del Carlino, Valerio Baroncini, e alla giornalista Mariateresa Mastromarino la sua passione per il Bologna: "Sono sempre allo stadio, e ho avuto modo anche di vedere il lavoro di Italiano dal vivo, è un grande motivatore".

Ai microfoni di Bar Carlino anche Federico Rutali, avvocato e influencer con più di 250mila followers sui social. Bolognese doc, ha raccontato del suo legame con la città: "Bologna non è solo la città in cui vivo, ma è parte di me, mi ha dato gli strumenti per costruire il futuro. Sono cresciuto qui a livello culturale, professionale e soprattutto personale".

Rutali ha poi approfondito il suo percorso sui social media, e il tema del bullismo e cyberbullismo: "Purtroppo l’ho vissuto in prima persona, si pensa sia un tunnel senza via d’uscita, ma bisogna chiedere aiuto e trovare la forza di reagire".

Al suo intervento è seguito quello di Filippo Venturi, ristoratore e scrittore bolognese che ha da poco fatto uscire il suo romanzo "Il delitto della finestrella". "É un giallo ironico, il quarto caso di Emilio Zucchini, un ristoratore che si trova a indagare quasi per caso. Bologna – ha spiegato – è quasi più un personaggio principale che l’ambiente della narrazione".

E oltre, alla passione per Bologna, Venturi ha evidenziato anche la sua passione per i rossoblù: "Ho visto dal vivo tutte le partite della Champions, comprese le trasferte: una nuova avventura che da tifoso mi ha dato gioia, ed è stata l’occasione per viaggiare e scoprire posti che non avevo mai visto".

La diretta si è conclusa con il bellissimo intervento dei bambini della società sportiva calcistica Barca Reno, e di Gianluca, allenatore che li ha accompagnati. "Abbiamo più di 340 iscritti e tutti vengono agli allenamenti felici. Per me questo è già un traguardo", commenta l’allenatore.

I bambini hanno concluso la diretta con un grido di incitamento per il loro amato Bologna.

Alice Pavarotti