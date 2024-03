Direttissima, ecco i cantieri

Sull’A1 Direttissima prosegue il piano dei lavori di ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano, in particolare del ripristino delle calotte e del relativo rivestimento. Nella fascia oraria diurna, fa sapere Autostrade, al fine di garantire gli spostamenti lungo il tracciato autostradale, in direzione del capoluogo fiorentino, il transito continuerà ad essere garantito su entrambe le corsie di marcia a larghezza ridotta.

In fascia oraria notturna, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in direzione di Bologna:

sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio e Firenzuola, con conseguente chiusura della stazione di Firenzuola Mugello, in uscita per chi proviene da Firenze

nelle due notti di martedì 2 e mercoledì 3 aprile, con orario 21-6, dalle 22 di venerdì 5 alle 7 di sabato 6; nelle due notti di domenica 7 e lunedì 8, con orario 21-7; nelle due notti di martedì 9 e mercoledì 10, con orario 21-6; dalle 22 di venerdì 12 alle 7 di sabato 13; nelle tre notti di lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 aprile, con orario 21-6; dalle 22 di venerdì 19 alle 7 di sabato 20. Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Panoramica Località Aglio e Località La Quercia, con contestuale chiusura delle stazioni di Firenzuola Mugello e Badia, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Firenze dalle 21 di giovedì 4 alle 6 di venerdì 5 aprile;

dalle 21 di giovedì 11 alle 6 di venerdì 12 aprile; dalle 21 di giovedì 18 alle 6 di venerdì 19 aprile.